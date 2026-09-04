Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarını sınırlamak ve vatandaşı korumak için uygulanan vergi düzenlemesi, Hazine'nin gelirlerinde büyük bir kayba yol açtı. Ağustos sonu itibarıyla vazgeçilen ÖTV ve KDV tutarı 280 milyar lirayı aşarken, mevcut uygulamanın sürmesi halinde bu rakamın yıl sonunda 370 milyar lirayı geçmesi bekleniyor.

ABD ile İran arasında yaşanan savaş, petrol fiyatlarında sert yükselişe neden oldu. Brent petrolün varil fiyatındaki artış sonrası tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarını artırdı. Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadelenin zarar görmemesi ve vatandaşın korunması için vergi düzenlemesine gitti. Eşel mobil sistem kademeli olarak kaldırılırken, motorinde de ÖTV ağustos ayında sıfırlandı. Motorinde ÖTV, eylül ayında 3, ekim ayında ise 6 lira olarak uygulanacak.

VAZGEÇİLEN ÖTV VE KDV TUTARI 280 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Atılan adımlarla büyük miktarda bir vergiden de vazgeçilmiş oldu. Ekonomim'de yer alan habere göre, atılan adımlar sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ağustos sonu itibarıyla tahsil etmekten vazgeçtiği ÖTV ve KDV tutarı 280 milyar lirayı aştı. Akaryakıttan alınan ÖTV üzerinden ayrıca KDV hesaplandığı için söz konusu rakam iki vergi kalemindeki toplam gelir kaybını ifade ediyor.

Vatandaşa devlet kalkanı! Akaryakıtta vazgeçilen vergi dudak uçuklattı

YIL SONUNDA 370 MİLYAR LİRAYI GEÇECEK

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında akaryakıttaki ÖTV tutarlarının yıl sonuna kadar aylık belirli oranlarda artırılması öngörülüyor. Mevcut uygulamada herhangi bir değişikliğe gidilmemesi halinde, 2026 yılı boyunca akaryakıttan kaynaklanan toplam ÖTV ve KDV gelir kaybının 370 milyar lirayı aşacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşa devlet kalkanı! Akaryakıtta vazgeçilen vergi dudak uçuklattı

BAZI AYLARDA ÖTV TAHSİLATI YÜZDE 80'DEN FAZLA DÜŞTÜ

Vergi düzenlemesinin bütçe üzerindeki etkisi tahsilat rakamlarında da kendini gösterdi. Özellikle yılın ikinci çeyreğinde akaryakıttan alınan ÖTV'de geçen yılın aynı dönemine göre bazı aylarda yüzde 80'in üzerinde düşüş yaşandı.

Verilere göre akaryakıttan alınan ÖTV tahsilatı ocak-temmuz döneminde 2025'te 273,4 milyar lira olurken, 2026'nın aynı döneminde 179,4 milyar lirada kaldı. Böylece tahsilat yaklaşık yüzde 34 geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 bütçesinde Petrol ve Doğalgaz Ürünleri kaleminden 656 milyar 454 milyon lira ÖTV geliri elde edilmesi öngörülüyordu. Ancak akaryakıt fiyatlarını sınırlamak amacıyla uygulanan vergi politikaları, bu alandaki tahsilatın bütçe hedefleri açısından baskı altında kalmasına neden oldu.

Ay ay ÖTV tahsilatı:

AKARYAKIT ÖTV TAHSİLATI (MİLYON TL) Ay 2025 2026 Değişim(%) Temmuz 47524 30658 -35,49 Haziran 43254 7528 -82,6 Mayıs 41423 4432 -89,3 Nisan 36448 6859 -81,18 Mart 32512 36272 11,565 Şubat 33143 44333 33,763 Ocak 39099 49335 26,18 Toplam 273403 179417 -34,38

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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