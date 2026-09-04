Nilüfer'de korkutan kaza! Tadilattaki akaryakıt istasyonuna dalan kamyonet kamerada

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin kontrolden çıkarak tadilat halindeki bir akaryakıt istasyonuna uçtuğu korkutucu kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İstasyonun kapalı ve faaliyetsiz olması sayesinde olası bir facianın eşiğinden dönülen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, hem araçta hem de akaryakıt istasyonunda maddi hasar meydana geldi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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