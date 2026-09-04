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İzmir'de dikkat çeken an! Cemil Tugay, AK Partili Eyyüp Kadir İnan'ı kapıda karşıladı

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İzmir'de dikkat çeken an! Cemil Tugay, AK Partili Eyyüp Kadir İnan'ı kapıda karşıladı

CHP'den istifa etmesinin ardından AK Parti'ye katılacağı iddialarıyla gündeme gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Folkart Nâzım Hikmet Sergisi'nin açılışında AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ı kapıda karşıladı. İkili beraber sergiyi de gezdi.

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CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçeceği iddia edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Folkart Nâzım Hikmet Sergisi'nin açılışında bir araya geldi.

İzmir'de dikkat çeken an! Cemil Tugay, AK Partili Eyyüp Kadir İnan'ı kapıda karşıladı
Başlık Resmiİzmir'de dikkat çeken an! Cemil Tugay, AK Partili Eyyüp Kadir İnan'ı kapıda karşıladı

TUGAY, İNAN'I KAPIDA KARŞILADI

Cemil Tugay'ın sergi girişinde İnan'ı bizzat karşılaması dikkatlerden kaçmadı. İkili sonrasında sergiyi de beraber gezdi.

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLİYORDU

CHP'den ayrılan Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşen buluşma, siyasi kulislerde de çok konuşuldu.

Eyyüp Kadir İnan
Başlık ResmiEyyüp Kadir İnan

İNAN'DAN AÇILIŞTA KONUŞMA

Serginin açılışında konuşan Eyyüp Kadir İnan ise Nâzım Hikmet'in edebî mirasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nâzım Hikmet'in belirli bir siyasi kesimin sınırları içerisine hapsedilmemesi gerektiğini savunan İnan, "Onu sadece belirli bir kesimin anabileceğini iddia etmek, Nâzım’ı bir dünya şairi olmaktan çıkarıp bir 'fraksiyon maskotuna' indirgemektir" ifadelerini kullandı.

İnan ayrıca Nâzım Hikmet'in 1951'de Türk vatandaşlığından çıkarılmasına değinerek, vatandaşlığının 2009 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla iade edildiğini hatırlattı. Konuşmasında Gazze'de hayatını kaybeden çocuklara da değinen İnan, Nâzım Hikmet'in bugün yaşasaydı "Özgür Gazze, Özgür Filistin!" diyeceğini söyledi.

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Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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