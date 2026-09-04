10 denizcinin kaybolduğu gemi kazasına ilişkin soruşturmada 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çarpan ALSU gemisindeki 3. kaptanın ilk vardiyası olduğu ve gözcü bulunmadığı ortaya çıktı.

Silivri’nin yaklaşık 18 deniz mili güneyinde meydana gelen gemi faciasının ardından başlatılan geniş çaplı adli ve idari soruşturma titizlikle sürdürülüyor. Önceki gün saat 03.00 sıralarında, Kocaeli’den Aliağa’ya giden ALSU isimli tanker ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye seyreden Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi çarpışmıştı. Derin sulara gömülen Tuğberk İmamoğlu’ndaki 10 gemiciden bir ize rastlanmazken, “ALSU” isimli tankerdeki 10 personelden aşçı hariç 9’u gözaltına alınmıştı. Jandarma eşliğinde gemide muhafaza altına alınan şüphelilerden 6’sı adliyeye sevk edildi. Başsavcılıkça görevlendirilen uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı ilk rapor ise kazadaki ağır ihmaller zincirini gözler önüne serdi.

Dümende bir günlük kaptan! Silivri'deki facia göz göre göre gelmiş

İLK SEYİR VARDİYASIYMIŞ

Dosyaya giren bilirkişi raporunda, ALSU gemisinin köprüüstünde gözcü bulunmadığı ve vardiyada tecrübesiz 3. kaptanın tek başına bırakıldığı vurgulandı. Rapora göre, kaza anında köprüüstünde nöbetçi olan tek kişi 2. zabit (3. kaptan) Murat Evciman’dı. Evciman’ın ifadesinde, gemiye kazadan sadece bir gün önce katıldığını ve 00.00-04.00 vardiyasının bu gemideki ilk seyir vardiyası olduğunu söylediği aktarıldı. Bilirkişi heyeti; manevra kabiliyetini, personeli ve cihazları henüz tanımayan bir zabitin yoğun trafik ayrım sahasında tek başına bırakılmasını büyük bir zaaf olarak kaydetti.

Dümende bir günlük kaptan! Silivri'deki facia göz göre göre gelmiş

BİRİNCİ KAPTAN UYUYORMUŞ

Ayrıca, kazanın gerçekleştiği 03.13 sıralarında köprüüstünde Evciman dışında hiçbir gözcü, stajyer veya dümencinin bulunmadığı tespit edildi. Vardiyası olan gözcü stajyer Yunus Türker ile diğer personelin kamara ve güvertede istirahatte olmasının durumsal farkındalığı düşürdüğü belirtildi. Soruşturmada batan geminin takip cihazının da arızalı olduğu anlaşılırken, ALSU gemisinin kaptanı Ahmet Erarslan’ın kaza esnasında kamarasında uyuduğu ortaya çıktı. Çatışmanın sarsıntısıyla uyanan ve 7-10 dakika sonra köprüüstüne çıkabilen Erarslan, ifadesinde “açık denizde gözcü bulundurmama yetkisinin kendisinde olduğunu” iddia etti. Ancak bilirkişi, bu uygulamanın geminin SMS (Emniyet Yönetim Sistemi) kurallarına tamamen aykırı bulundu. 800-1100 metre derinlikteki batık ve olay öncesine ait telsiz, radar ile seyir kayıtlarına ilişkin teknik incelemeler sürüyor.



Dümende bir günlük kaptan! Silivri'deki facia göz göre göre gelmiş

KAYIP 10 DENİZCİ İÇİN ZAMANLA YARIŞ

Türk bayraklı ticari gemilerin karıştığı kazanın ardından başlatılan geniş çaplı arama kurtarma faaliyeti devam ediyor. Batan gemide bulunan ve kendilerinden haber alınamayan 10 kişilik mürettebatı arama çalışmaları gece boyunca hız kesmeden sürdü. Kazayı hasarsız atlatan ALSU isimli ticari tanker ise Silivri açıklarında bekletiliyor. Ekipler, kayıp denizcilere ulaşabilmek amacıyla denizde ve havada adeta zamanla yarışıyor. Deniz Kuvvetleri’ne ait su altı arama gemisinin de dâhil olduğu bu dev operasyona; Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD ve Kızılay koordinesinde 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA ve 1 arama kurtarma uçağı aktif olarak katılıyor. Süreç, Silivri Kaymakamlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde kurulan kriz merkezinden anlık konum verileri ve sinyaller vasıtasıyla takip ediliyor.

Dümende bir günlük kaptan! Silivri'deki facia göz göre göre gelmiş

Limanda endişeli bekleyişlerini sürdüren kayıp mürettebatın aileleri ise sahada yürütülen son gelişmeler hakkında yetkililer tarafından düzenli olarak bilgilendiriliyor.

Dümende bir günlük kaptan! Silivri'deki facia göz göre göre gelmiş

HASAR SU ALTINDAKİ KISIMDA ARANIYOR

Kazaya karışan ve Silivri sahilinden 2 kilometre açığa çekilen ALSU gemisinde Sahil Güvenlik ekipleri eşliğinde bilirkişi incelemesi başlatıldı. Balıkadamlar, görünürde hasarsız olan geminin su altında kalan kısımlarını incelemek için dalış yaparken, Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı alanda deniz yüzeyinde kirlilik tespit edildi. Kirliliğin kaynağını ve yayılımını belirleyip muhtemel sağlık ve çevre risklerini önlemek amacıyla ekipler harekete geçti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları ile çevre tedbirleri kapsamındaki incelemeler devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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