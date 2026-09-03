Denizolgun'un ölümüyle ilgili çarpıcı gelişme! 10 yıl önceki 155 kaydı ortaya çıktı

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 2016’daki ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Doktor Nurettin Demirkol’un 10 yıl önce 155’e yaptığı ihbara ait tutanak ile savcılıkta verdiği ifadede önemli çelişkiler bulunduğu belirlendi.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 7 Eylül 2016’da hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni belgelere ulaşıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca sürdürülen soruşturma kapsamında, Denizolgun’un ölümünün ardından 155 Acil Çağrı Hattı’na yapılan ihbara ilişkin çözüm tutanağı incelendi.

Tutanağa göre ilk telefon görüşmesi 00.29’da gerçekleşti. Telefonu açan 155 operatörüne kendisini “Doktor Nurettin Demirkol” olarak tanıtan kişi, aile hekimi olduğunu ve hastalarından birinin ani şekilde hayatını kaybettiğini söyledi.

Demirkol’un görüşme sırasında, ölüm nedeninin belirlenememiş olabileceğini belirterek hükümet tabibi, hakim veya savcının olay yerini görmesi gerektiğini ifade ettiği kaydedildi. Açık adresi bilmediğini söylemesi üzerine operatör, bölgenin jandarma sorumluluk alanında olabileceğini belirterek 156’yı aramasını istedi.

BİRKAÇ DAKİKA SONRA YENİDEN ARADI

Çözüm tutanağında Demirkol’un birkaç dakika sonra 155’i yeniden aradığı da yer aldı. Jandarmayla görüştüğünü ve bölgenin polis sorumluluk alanında olduğunun kendisine söylendiğini belirten Demirkol, yeniden yardım istedi.

Operatörün “Burada şüpheli ölüm konusu mu var?” sorusuna ise Demirkol’un “Şüpheli, beklenmedik ani bir ölüm, beklenmedik, şüpheli ani bir ölüm” şeklinde cevap verdiği tutanağa yansıdı.

SAVCILIK İFADESİNDE FARKLI ANLATTI

Soruşturma kapsamında 26 Ağustos’ta tanık sıfatıyla ifade veren Demirkol’un anlatımının ise 10 yıl önceki telefon görüşmesiyle bazı noktalarda örtüşmediği belirtildi.

Demirkol, savcılık ifadesinde Denizolgun’un özel doktoru olmadığını, kendisini Hisar Hastanesi’ne geldiği dönemlerde birkaç kez muayene ettiğini ve olay günü dışında çiftliğe hiç gitmediğini söyledi.

Olaydan nasıl haberdar olduğu sorusuna ise aradan uzun zaman geçtiğini belirterek kendisini kimin aradığını ve görüşmenin ayrıntılarını hatırlamadığını ifade etti. Çiftliğe tek başına gittiğini söyleyen Demirkol, kendisine muhtemelen konum gönderildiğini ancak bunun kim tarafından yapıldığını hatırlamadığını kaydetti.

Demirkol ayrıca olay yerine ulaştığında yalnızca kişinin hayatını kaybettiğini söylediğini, “şüpheli ölüm” şeklinde herhangi bir değerlendirme yapmadığını savundu. Sağlık ekibi ve polislerin kim tarafından ve ne zaman arandığını da bilmediğini öne sürdü.

Savcılık ifadesinde olay sırasında uykusuz ve yorgun olduğunu belirten Demirkol, 10 yıl önce düzenlenen tutanakta neden “özel doktor” olarak gösterildiğini bilmediğini söyledi.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizolgun’un ölümünün ve ölüm sonrası gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna yönelik iddia ve şikayetler üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Denizolgun’un ölüm nedeninin yeniden araştırılması amacıyla mezarın açılmasına karar verilmiş, 19 Ağustos’ta gerçekleştirilen işlemde Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından cesede ait örnekler alınarak inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Alınan örneklerin işlemler sonrasında yeniden kabre konulduğu açıklanmıştı.

Başsavcılık 26 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, otopsi sonucunda “şüpheli ölüm” tespit edildiğini ve aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu şüpheliler hakkında “adam öldürme” suçundan soruşturmanın sürdüğünü bildirmişti.

Soruşturma kapsamında daha önce tanık olarak ifade veren doktor Nurettin Demirkol hakkında da “yalan tanıklık” suçundan işlem başlatılmış ve Demirkol gözaltına alınmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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