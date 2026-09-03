İmamoğlu davasında ara karar: 2 sanık tahliye edildi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada 2 sanığın tahliyesine karar verildi.

Kamuoyunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası olarak bilinen, 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada aylık tutukluluk incelemesi tamamlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye taleplerini dile getirdi.

Duruşmada söz alan sanıklardan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, görevlerini kamu yararına ve mevzuata uygun yürüttüklerini belirterek tahliye istedi. 18 aydır tutuklu olduğunu belirten İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun ise "Ben şu an haksız olarak yatıyorum" diyerek adaletin tecelli etmesini talep etti.

"BURADAN ÖRGÜT ÇIKMAZ"

Duruşmada en son söz verilen tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, salondaki tabloya dikkat çekerek sert açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Buradan bir örgüt çıkmaz, bunu millet de görüyor. Burada bir suç örgütü yok, gerçekten büyük bir zalimlikle mücadele eden kader arkadaşlarım var" ifadelerini kullandı.

Savunmasında davanın delilsiz olduğunu öne süren İmamoğlu, duruşmaların canlı yayınlanması çağrısını yineledi.

2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Savcılığın tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönündeki mütalaasının ardından kararanı açıklayan mahkeme heyeti, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ile reklamcı Serkan Öztürk'ün tahliyesine karar verdi.

Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Aykut Erdoğdu ve Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu 51 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Duruşma 7 Eylül Pazartesi gününe ertelendi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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