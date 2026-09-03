Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

İmamoğlu davasında ara karar: 2 sanık tahliye edildi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İmamoğlu davasında ara karar: 2 sanık tahliye edildi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada 2 sanığın tahliyesine karar verildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Kamuoyunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası olarak bilinen, 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada aylık tutukluluk incelemesi tamamlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye taleplerini dile getirdi.

Duruşmada söz alan sanıklardan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, görevlerini kamu yararına ve mevzuata uygun yürüttüklerini belirterek tahliye istedi. 18 aydır tutuklu olduğunu belirten İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun ise "Ben şu an haksız olarak yatıyorum" diyerek adaletin tecelli etmesini talep etti.

"BURADAN ÖRGÜT ÇIKMAZ"

Duruşmada en son söz verilen tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, salondaki tabloya dikkat çekerek sert açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Buradan bir örgüt çıkmaz, bunu millet de görüyor. Burada bir suç örgütü yok, gerçekten büyük bir zalimlikle mücadele eden kader arkadaşlarım var" ifadelerini kullandı.

Savunmasında davanın delilsiz olduğunu öne süren İmamoğlu, duruşmaların canlı yayınlanması çağrısını yineledi.

2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Savcılığın tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönündeki mütalaasının ardından kararanı açıklayan mahkeme heyeti, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ile reklamcı Serkan Öztürk'ün tahliyesine karar verdi.

Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Aykut Erdoğdu ve Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu 51 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Duruşma 7 Eylül Pazartesi gününe ertelendi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
DOKTORU GÖZALTINA ALINDI!
DOKTORU GÖZALTINA ALINDI!
Eski Bakanın ölümünde soruşturma derinleşiyor
İSRAİL ORDUSUNDA KRİZ!
İSRAİL ORDUSUNDA KRİZ!
Tanklar devre dışı, silah üretimi durabilir
MİLLİ YILDIZ YER ALMADI
MİLLİ YILDIZ YER ALMADI
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu
FACİAYI GETİREN RULO SAC!
FACİAYI GETİREN RULO SAC!
Denizcilerin 'Uyku uyuyamayacağız' dediği tehlike
SULTANLAR EZİP GEÇTİ
SULTANLAR EZİP GEÇTİ
Almanya'yı eledik, yarı finale yükseldik
TAKSİTLER NE KADAR?
TAKSİTLER NE KADAR?
500 bin TL'den 5 milyon TL'ye faizsiz finansman
İKİ KEZ SEÇİLMİŞTİ!
İKİ KEZ SEÇİLMİŞTİ!
Başkan vekilliği CHP’den AK Parti’ye geçti
AMELİYAT OLACAK MI?
AMELİYAT OLACAK MI?
Fenerbahçe'den Marco Asensio açıklaması
"BEKLEMİYORDUM"
Mohamed Salah şaşkınlığını gizleyemedi
İLK RAPOR ÇIKTI!
İLK RAPOR ÇIKTI!
'Tecrübesiz kaptan' ve 'hayalet gemi' iddiası
"SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN"
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a ayak bastı
ÖNCE ANKARA SONRA KÜTAHYA...
ÖNCE ANKARA SONRA KÜTAHYA...
Dakikalar içinde peş peşe sallandı!
YENİ ROTA 'SURİYE'
YENİ ROTA 'SURİYE'
Bölgenin enerji haritası değişiyor mu?
EHLİYET DETAYI ŞOKE ETTİ!
EHLİYET DETAYI ŞOKE ETTİ!
9 canın gittiği faciada ihmaller zinciri!
KARADENİZ'DE SICAK SAATLER!
KARADENİZ'DE SICAK SAATLER!
Silah taşıyorlardı, hepsi vuruldu
GÜLİSTAN'LA AYNI KÖPRÜDEYDİLER
GÜLİSTAN'LA AYNI KÖPRÜDEYDİLER
Eski vali eşiyle dikkat çeken telefon trafiği!
'SINGO’DAN EKSİĞİ YOK'
'SINGO’DAN EKSİĞİ YOK'
Eski hocalarından Arda Okan'a övgü yağmuru
EFSANE ELEKTRİKLENDİ!
EFSANE ELEKTRİKLENDİ!
Range Rover 600 km menzille tanıtıldı
TÜRK İHA'LARI GÜNDEMDE
TÜRK İHA'LARI GÜNDEMDE
Çin tehdidine karşı Tayvan'da Türkiye formülü!
HÜKÜMETE SESLENDİ!
HÜKÜMETE SESLENDİ!
HAK-İŞ'ten dikkat çeken 'asgari ücret' çağrısı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Filenin Sultanları Almanya'yı eledi, yarı finale yükseldi!
Filenin Sultanları Almanya'yı eledi, yarı finale yükseldi!
Kaydet
Kaçak petrol hattında zehirli gaz sızıntısı: En az 37 can kaybı
Kaçak petrol hattında zehirli gaz sızıntısı: En az 37 can kaybı
Kaydet
Sultanbeyli’de İETT otobüsü kaza yaptı! 1'i bebek 4 yaralı var
Sultanbeyli’de İETT otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.