Gülistan ile aynı köprüdeydiler! Eski vali eşiyle yaptıkları telefon trafiği ortaya çıktı

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman’ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında, Gülistan Doku’nun son görüldüğü Sarısaltuk Köprüsü’nden Kahraman çiftinin kullandığı aracın da yaklaşık 12.27’de geçtiği değerlendirilirken, Burçin Hızlı Kahraman’ın aynı dakikada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’i aradığı tespit edildi. Başsavcılık, kritik zaman çakışmasının “tesadüften çok öte” olduğu değerlendirmesini şüphelilere sordu. Kahraman çifti ise Gülistan Doku’yu görmediklerini ve araçlarına almadıklarını savundu. Gözaltındaki iki şüpheli tutuklanmaları talebiyle sevk edildi.

Tunceli'de Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman gözaltına alınırken, şüphelilerin savcılıkta verdiği ayrıntılı ifadeler soruşturmadaki kritik tespitleri de ortaya çıkardı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/7025 sayılı soruşturmasında Kahraman çiftine, 5 Ocak 2020 günü Gülistan Doku’nun son görüldüğü Sarısaltuk Köprüsü’ndeki hareketlilik, PTS kayıtları, telefon trafiği, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve ailesiyle ilişkileri ile soruşturmanın ilk aşamasında neden ifadelerine başvurulmadığı soruldu.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 1 şüpheli daha tutuklandı

GÜLİSTAN EN 12.25’TE KÖPRÜDE GÖRÜLDÜ, KAHRAMANLARIN ARACI 12.27’DE

Soruşturmanın en kritik tespitlerinden biri, 5 Ocak 2020 günü saat 12.25 sıralarında Gülistan Doku’nun Sarısaltuk Köprüsü üzerinde başka bir aracın araç içi kamerasına yansıması oldu. Başsavcılığın şüphelilere yönelttiği tespitlere göre, Ali Kahraman’ın kullandığı ve eşi Burçin Hızlı Kahraman’a tahsisli 06 AAU 730 plakalı araç saat 12.25.12’de FEDAŞ PTS’den, 12.28.58’de ise Üniversite PTS’den Elazığ istikametine geçti. İki PTS arasındaki süre ve aracın ortalama hızı üzerinden yapılan hesaplamada, Kahraman ailesinin bulunduğu aracın Sarısaltuk Köprüsü’nden yaklaşık saat 12.27’de geçtiği anlaşıldı.

Gülistan Doku'nun son görüldüğü köprü

TAM O DAKİKADA BURÇİN KAHRAMAN'DAN HANDAN SONEL’E TELEFON

Dosyadaki telefon kayıtları ise soruşturmanın en çarpıcı başlıklarından birini oluşturdu. Burçin Hızlı Kahraman’ın kullandığı telefon hattından, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in kullandığı hatta saat 12.27.51’de arama yapıldığı tespit edildi.

"TESADÜFTEN ÇOK ÖTE BELLİ BİR PLAN"

Başsavcılık, aracın Sarısaltuk Köprüsü üzerinde bulunduğu değerlendirilen zaman ile telefon aramasının saniyeler düzeyinde çakışmasını şüphelilere sordu. İfade tutanağında, söz konusu zamanlamanın ve devamındaki telefon görüşmelerinin “tesadüften çok öte belli bir plan ve kurgu dahilinde ilerleyen sürecin parçaları” olarak değerlendirildiği belirtilerek Kahraman çiftine Gülistan Doku’yu araçlarına alıp almadıkları soruldu.

"GÜLİSTAN DOKU’YU ARABAMIZA ALMADIK"

Ali Kahraman, suçlamayı kesin bir dille reddetti. Kahraman, eşinin Handan Sonel’i kendilerini Tunceli’de ağırladığı için teşekkür etmek ve kentten ayrıldıklarını bildirmek amacıyla aradığını öne sürdü. Eski jandarma komutan yardımcısı ifadesinde, eşi ve kızlarıyla hiçbir yerde durmadan Pertek Vapur İskelesi’ne gittiklerini belirterek “Biz Gülistan Doku’yu arabamıza almadık, böyle bir eyleme asla katılmayız.” savunmasını yaptı.

Gülistan Doku

"HANDAN SONEL'İ TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN ARADIK"

Burçin Hızlı Kahraman da aynı şekilde Gülistan Doku’yu görmediklerini savundu. Hızlı Kahraman, 12.27’deki aramanın Handan Sonel’e teşekkür amacıyla yapıldığını ileri sürerek köprü üzerinde herhangi bir kişiyi görmediklerini, durmadıklarını ve yola devam ettiklerini anlattı.

PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELERE “KADIN KADINA SOHBET” SAVUNMASI

Soruşturma dosyasında Burçin Hızlı Kahraman ile Handan Sonel arasında kritik dakikaların ardından peş peşe telefon trafiği bulunduğu da belirlendi. Kahraman çiftine görüşmelerin içeriği soruldu. Ali Kahraman, eşinin ilk olarak teşekkür etmek amacıyla Handan Sonel’i aradığını, sonraki görüşmelerin ise “kadın dedikodusu” niteliğinde olduğunu ileri sürdü. Burçin Hızlı Kahraman ise telefonların bazılarının çekmeyen noktalarda başarısız aramalar olduğunu, daha sonra annesinin selamını iletmek için Handan Sonel’i yeniden aradığını söyledi.

Hızlı Kahraman, yaklaşık 12 dakika süren görüşmede de katıldığı bir davette tanıştığı kadınlar hakkında konuştuklarını belirterek görüşmeyi “kadın kadına yapılan basit ve normal bir sohbet” olarak nitelendirdi.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel

BAŞSAVCILIK: TESADÜFLE AÇIKLANAMAYACAK KADAR DÜŞÜK İHTİMAL

Başsavcılık, şüphelilere yönelttiği sorularda, Gülistan Doku’nun köprüde bulunduğu kritik zamanla Kahramanların araç geçişinin ve hemen ardından gerçekleşen telefon görüşmesinin aynı dakikalara denk gelme ihtimalinin son derece düşük olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Kahraman çiftinin Tuncay Sonel, Handan Sonel ve Şükrü Eroğlu gibi dosyanın diğer şüphelileriyle Tunceli ziyareti sırasında irtibatlı olmaları da sorgulandı. Burçin Hızlı Kahraman ise bu çakışmanın “gerçekten kötü bir tesadüften ibaret” olduğunu savundu.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Gülistan Doku soruşturmasında balık adam tutuklandı

200’Ü AŞKIN KİŞİ DİNLENDİ, KAHRAMAN ÇİFTİNİN ARAÇ TRAFİĞİ DOSYADAN GİZLENDİ

Soruşturmada dikkat çekilen bir diğer önemli husus ise ilk tahkikatın nasıl yürütüldüğü oldu. Başsavcılığın ifade sırasında şüphelilere aktardığı değerlendirmeye göre, Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından 200’ü aşkın kişinin kısa sürede “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Ancak olay günü 12.00-13.00 arasında Dinar Köprüsü ve üniversite güzergâhındaki PTS kayıtlarında bulunan bazı kritik araç sürücüleri ve yolcuların ifadelerinin alınmadığı tespit edildi. Bunlar arasında Kahraman çiftinin bulunduğu aracın da yer aldığı kaydedildi.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel

Başsavcılık, kritik araç ve kişilerin dosya dışında bırakılmasını “bilinçli, planlı ve organize bir delil karartma faaliyeti” şüphesi kapsamında değerlendirdiğini şüphelilere bildirdi. Ali Kahraman ise bu konuda “Keşke bizim de o ifadesi alınan şahıslar gibi bizi de çağırıp ifademizi alsalardı.” dedi. Burçin Hızlı Kahraman da çağrılmaları halinde ifade vermeye geleceklerini belirterek neden soruşturmaya dahil edilmediklerini bilmediğini savundu.

GÜZERGAHTA “176 KAMERA VARDI, ÖLÜ NOKTA YOKTU” DEDİ, SONRA İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman’a, Gülistan Doku’nun kaybolduğu güzergâhtaki kamera sistemi de ayrıntılı olarak soruldu. Kahraman ilk ifadesinde Tunceli-Elazığ yolu üzerinde, Elmalık Karakolu’na kadar “hiçbir ölü nokta olmayacak şekilde” yaklaşık 176 kamera bulunduğunu söyledi.

Kameraların 24 saat izlendiğini, kendisinin görev yaptığı dönemde sistemlerin faal olduğunu ve üst düzey komutanlara verilen brifinglerde de güzergahta ölü nokta bulunmadığının anlatıldığını belirtti. Ancak Başsavcılık, Gülistan Doku’nun son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü’nün yaklaşık 800 metre Tunceli ve 500 metre Elazığ tarafında kamera görüntüsünün bulunmadığını hatırlattı. Bunun üzerine Kahraman “Ben bütün kameraların ölü bölge olmayacak şekilde olduğunu söyledim ama o bölgede yanılmış olabilirim.” dedi. Kahraman daha sonra Sarısaltuk Viyadüğü’nün polis sorumluluk bölgesinde kaldığını belirterek önceki anlatımını düzeltti.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel

KAYIPTAN BİR GÜN ÖNCE SONEL’E “KULE BİLGİLERİ” GÖNDERMİŞ

Ali Kahraman’ın ifadesinde ortaya çıkan dikkat çekici bir başka ayrıntı ise olaydan bir gün önceki mesaj trafiği oldu. Başsavcılık, Kahraman’a 4 Ocak 2020 tarihinde Tuncay Sonel’e “yaşam alanlı kule bilgileri” başlıklı Excel görüntüsü göndermesini sordu. Kahraman, Sonel’in kendisine “Şu an valilikte toplantıdayız, çok acil kule bilgilerine ihtiyacımız var.” şeklinde mesaj gönderdiğini savundu. O tarihte Gaziantep’te görevli olmasına rağmen Tunceli’de bulunduğu hatırlatılan Kahraman, ilgili personelden bilgileri istediğini ve kendisine ulaşınca Tuncay Sonel’e ilettiğini söyledi.

SONEL’İN SİNYAL SAVUNMASINI “İNANDIRICI BULMUYORUM” DEDİ

Ali Kahraman’a Tuncay Sonel’in Gülistan Doku’ya ait yeni SIM kartı Gökhan Ertok’a göndermesine ilişkin “sinyal tespiti yaptırmak istedim” şeklindeki savunması da soruldu. Kahraman, valilik makamındaki bir kişinin yerel kolluk birimleri aracılığıyla sinyal bilgilerine kısa sürede ulaşılabileceğini bilmemesinin mümkün olmadığını belirterek “Tuncay Sonel'in savunmasını açıkçası ben de inandırıcı bulmuyorum.” dedi.

"TUNCAY SONEL KORUCULARI MANİPÜLE EDEBİLİRDİ"

Kahraman’ın geçmişte Tunceli’de karma timler ve güvenlik korucularından sorumlu en üst düzey isimlerden biri olması da soruşturmada gündeme geldi. Ali Kahraman, Tuncay Sonel’in kendisine veya koruculara Gülistan Doku konusunda herhangi bir talimat verdiğini reddetti. Ancak eski vali hakkında dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu:

“Tuncay Sonel'in korucular üzerinde tahakküm kurabileceğini ve onları manipüle edebileceğini düşünüyorum. Çünkü öyle bir karakteri vardı, herkesi ikna edebilme, manipüle etme, algı yönetme hususlarında mahirdi.”

Kahraman, kendisinin herhangi bir yasa dışı talimata uymadığını ve koruculara da böyle bir talimat vermediğini savundu.

Gülistan Doku

ESKİ KORUCU FATİH ÖZMEN VE KOÇPINAR TESPİTİ DE SORULDU

Başsavcılık, Ali Kahraman’a soruşturmanın en kritik yeni delillerinden biri olarak değerlendirilen Fatih Özmen’e ilişkin baz kayıtlarını da sordu. İfade tutanağında Başsavcılık, yer altı görüntüleme çalışması ve bilirkişi raporunda Koçpınar köyünde bir kişinin gömülüp sonradan çıkarıldığına ilişkin bulgular bulunduğunu aktardı.

Dosyadaki değerlendirmeye göre, eski korucu Fatih Özmen’in 5 Ocak 2020 saat 23.11 ile 6 Ocak saat 06.43 arasında söz konusu bölgede sabit baz verdiği belirtildi. Başsavcılık, gizli tanık beyanları ve diğer teknik verileri birlikte değerlendirerek Gülistan Doku’nun öldürülmesinin ardından cesedin Şükrü Eroğlu ve Fatih Özmen tarafından Koçpınar’daki mezarlık yakınına götürülüp gömüldüğü yönünde hukuki kanaat oluştuğunu Ali Kahraman’a bildirdi.

Kahraman ise Fatih Özmen’i görevinden dolayı tanıdığını ancak aralarında özel bir samimiyet bulunmadığını, son 3-4 yıldır da görüşmediğini savundu.

"GÜLİSTAN’I KÖPRÜDEN ALIP DİĞER FAİLLERE TESLİM ETTİĞİNİZ DEĞERLENDİRİLİYOR"

Ali Kahraman’ın ifadesinin son bölümünde Başsavcılığın soruşturmaya ilişkin ulaştığı değerlendirme doğrudan şüpheliye okundu. Dosyadaki deliller ve şüpheliler arasındaki bağlantılar çerçevesinde Başsavcılık, Ali Kahraman’ın Gülistan Doku’yu 5 Ocak 2020 günü saat 12.27 sıralarında Sarısaltuk Viyadüğü üzerinden eşi adına tahsisli araçla aldığı ve ardından olayla bağlantılı diğer kişilere teslim ettiği yönünde “hukuki ve vicdani kanaate” ulaşıldığını belirtti.

Kahraman’a etkin pişmanlık hükümleri de hatırlatılarak bildiklerini anlatması istendi. Ali Kahraman ise suçlamaların tamamını reddetti. Kahraman, “Ben ailemle, kızlarımla Tunceli'ye tatile geldim ve 05 Ocak öğlen Pertek vapuruyla Gaziantep'e geri döndüm. Anılan bölgede kimseyi görmedim, kimseyi almadım, hiçbir organizasyonun içinde yer almadım.” dedi.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel

Burçin Hızlı Kahraman'ın ifadesinde ise soruşturmanın ilerleyen döneminde Handan Sonel ile yaptığı telefon görüşmesi dikkat çekti. Hızlı Kahraman, Tuncay Sonel hakkındaki adli sürecin başlamasının ardından Hanzade Sonel'in kendisine Instagram üzerinden ulaşarak annesini başka bir numaradan aramasını istediğini anlattı. Eşinin kendisine “arama” dediğini belirten Hızlı Kahraman, ortak tanıdıklarının da görüşmesinde sakınca olmadığını söylemesi üzerine verilen numarayı aradığını söyledi. Telefonu Handan Sonel’in açtığını belirten Hızlı Kahraman, görüşmede Mustafa Türkay Sonel’e Tunceli’de banka şubesinden mobil bankacılık tanımlayıp tanımlamadığının sorulduğunu anlattı.

Hızlı Kahraman, böyle bir işlem yapmadığını söylemesi üzerine Handan Sonel’in “Değil mi, değil mi, yapmamıştı.” şeklinde sevinçli bir tepki verdiğini ifade etti. Burçin Hızlı Kahraman, söz konusu konuşmadan sonra Handan Sonel’in neden özellikle mobil bankacılık konusunu sorduğunu düşündüğünü söyledi. İfadesinde “Oğlunun banka hesapları üzerinden internet bankacılığı yöntemiyle bazı para trafiği olabileceğini düşündüm. Çünkü bunu merak etmişti ve ben mobil bankacılık açmadım deyince de sevinmişti.” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Gülistan Doku soruşturmasında dehşete düşüren iddia! Cinayetten 8 gün sonra aynı yerde sabahladı

KAHRAMAN ÇİFTİNE TELEFONLARIN SİNYAL VERMEDİĞİ SAATLER DE SORULDU

Kahraman çiftine olay günü kullandıkları telefon hatlarının belirli saatlerde sinyal vermemesi de soruldu. Ali Kahraman’ın kullandığı hattın 5 Ocak günü saat 13.15’ten 20.46’ya kadar sinyal vermediği, Burçin Hızlı Kahraman’ın kullandığı hatlardan birinin ise akşam saatlerinden ertesi sabaha kadar kayıtlarda görünmediği belirtildi. Ali Kahraman telefonunun şarjının bitmiş olabileceğini, Burçin Hızlı Kahraman ise telefonlarını öğretmenevinde şarj etmemiş olabileceğini savundu. İki şüpheli de telefonlarını bilinçli olarak kapatmadıklarını söyledi.

Şüphelilerin müdafileri de suçlamaları kabul etmeyerek müvekkillerinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmalarını talep etti. Gözaltına alınan Ali Kahraman ve Burçin Hızlı Kahraman, işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | Tunceli Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİTunceli

Haberle İlgili Daha Fazlası