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Gülistan Doku soruşturmasında dehşete düşüren iddia! Cinayetten 8 gün sonra aynı yerde sabahladı

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Gülistan Doku soruşturmasında “Şubat” kod adlı gizli tanık, genç kızın Rostan mevkisinde öldürüldüğünü ve bölgeye yakın bir noktaya gömüldüğünü iddia etti. Ailenin avukatı Ali Çimen’in paylaştığı bilgilere göre tanık ayrıca, cinayet şüphesiyle tutuklanan Mustafa Sonel’in, genç kızın kaybolmasından 8 gün sonra aynı bölgede sabahladığını öne sürdü.

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Tunceli’de 6 yılı aşkın süredir kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında kilit bir eşik daha aşıldı. Soruşturma dosyasında yer alan HTS kayıtları, KGYS verileri ve gizli tanığın ifadeleri, olayın üzerindeki sis perdesini kaldıracak nitelikte yeni detayları ortaya koydu.

Delil karartma, hastane kayıtlarının silinmesi ve telefon verilerinin karıştırılması gibi ciddi iddiaların ardından Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruma polisleri ve Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

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GİZLİ TANIK 'ŞUBAT' NE ANLATTI?

Soruşturmaya ilişkin çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Gülistan Doku'nun avukatı Ali Çimen sosyal medya üzerinden soruşturmanın seyrini değiştirecek bir bilgiyi paylaştı.

Avukat Çimen'in açıklamalarına göre, dosyada yer alan "Şubat" isimli gizli tanık, Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020 tarihinde Rostan mevkisinde cinayete kurban gittiğini ve oraya yakın bir noktaya gömüldüğünü itiraf etti.

Gülistan Doku soruşturmasında dehşete düşüren iddia! Cinayetten 8 gün sonra aynı yerde sabahladı
Başlık ResmiGülistan Doku soruşturmasında dehşete düşüren iddia! Cinayetten 8 gün sonra aynı yerde sabahladı

HTS, KGYS VE PTS KAYITLARI İNCELENDİ

Dosyada yer alan HTS kayıtlarına göre Gülistan Doku’nun son telefon sinyalinin Rostan mevkisinden geldiği belirtildi.

Bunun yanı sıra Mustafa Sonel, Şükrü Eroğlu, Fatih Özmen, Erdoğan Elaldı ve firari Umut Altaş’ın da olayın gerçekleştiği öne sürülen zaman diliminde aynı bölgede bulunduğunun KGYS ve PTS kayıtlarıyla tespit edildiği iddia edildi.

Ancak dosyadaki en dikkat çekici ayrıntının olaydan günler sonra yaşandığı öne sürüldü.

Gülistan Doku soruşturmasında dehşete düşüren iddia! Cinayetten 8 gün sonra aynı yerde sabahladı
Başlık ResmiGülistan Doku soruşturmasında dehşete düşüren iddia! Cinayetten 8 gün sonra aynı yerde sabahladı
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CİNAYETTEN 8 GÜN SONRA AYNI BÖLGEDE SABAHLADI İDDİASI

Belgelere göre, katil zanlısı Mustafa Sonel, 13 Ocak 2020 gecesi (cinayetten tam 8 gün sonra) olayın yaşandığı iddia edilen Rostan mevkisinde sabahladı.

Gülistan Doku soruşturmasında dehşete düşüren iddia! Cinayetten 8 gün sonra aynı yerde sabahladı
Başlık ResmiGülistan Doku soruşturmasında dehşete düşüren iddia! Cinayetten 8 gün sonra aynı yerde sabahladı

Gülistan Doku’nun avukatı Ali Çimen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"İnsan öldürme olayından 8 gün sonra maktulün öldürüldüğü yerde katil zanlısı Mustafa Sonel'in sabahlamış olması nasıl açıklanabilir? Katilin her zaman olay yerine geri dönmesi olarak mı? Yoksa vicdan azabı mı?"

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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