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Dünya

Yumurtalarda salmonella paniği! 306 kişi hastanelik oldu

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Yumurtalarda salmonella paniği! 306 kişi hastanelik oldu

Belçika'da 'salmonella' bulaşan yumurtalar nedeniyle en az 306 kişi hastalandı. Salgının kaynağı belirlenirken, şüpheli yumurtalar Belçika'nın yanı sıra 7 Avrupa ülkesinde daha geri çağrıldı.

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Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FAVV), salmonella bakterisinin bulaştığı yumurtaları tüketen en az 306 kişinin hastalandığını açıkladı.

Resmi Belga ajansının haberine göre FAVV, salgının kaynağının Belçika'nın Geel bölgesindeki bir yumurta üreticisi olduğunu belirledi. Söz konusu çiftlikte bulunan kümes hayvanları karantinaya alınırken, şüpheli yumurtalar için de geri çağırma işlemi başlatıldı.

FAVV, vatandaşlara salmonella bulaştığından şüphelenilen yumurtaları kesinlikle tüketmemeleri ve ürünü satın aldıkları markete iade etmeleri çağrısında bulundu.

8 ÜLKEDE GERİ ÇAĞRILDI

FAVV Sözcüsü Helene Bonte, şüpheli yumurtaların yalnızca Belçika'da değil, aralarında Hollanda, Fransa, İtalya ve Portekiz'in de bulunduğu 8 Avrupa ülkesinde piyasadan toplatıldığını bildirdi.

Salmonella enfeksiyonu ateş, ishal, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilere yol açabiliyor. Hastalığın belirtileri çoğu vakada birkaç gün içerisinde geçerken, özellikle küçük çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler açısından daha ciddi sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

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BELÇİKA'DA İLK ALARM DEĞİL

Belçika'da daha önce de yumurtalarla bağlantılı salmonella vakaları görülmüştü. Mart 2025'te yaklaşık 70 kişinin hastalanmasının ardından yürütülen soruşturmada enfeksiyonların yumurta tüketimiyle bağlantılı olduğu belirlenmiş ve ilgili ürünler piyasadan toplatılmıştı.

FAVV verilerine göre, 2024 yılında ülkede salmonella kaynaklı 9 gıda zehirlenmesi salgını tespit edildi. Bu salgınlarda toplam 149 kişi hastalanırken, 20 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yumurta ve tiramisu, vakalarla güçlü bağlantısı tespit edilen gıdalar arasında yer aldı.

Öte yandan Liege bölgesindeki bir yaz kampında bulunan 7 genç de 14 Ağustos'ta salmonella kaynaklı olduğu değerlendirilen rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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