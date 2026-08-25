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Ekonomi

Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Filiz Eryılmaz’dan dikkat çeken değerlendirme

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Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Filiz Eryılmaz’dan dikkat çeken değerlendirme

Küresel piyasalardaki baskı sürerken, altının gelecekteki seyri yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor. ABD Hazinesi’nin tahvil hamlesi sonrası yükselişini güçlendiren altın için ekonomist Filiz Eryılmaz’dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Eryılmaz, altının önündeki risklere ve yükseliş potansiyeline ilişkin beklentilerini paylaştı. İşte detaylar...

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ABD-İran savaşı devam ederken piyasalardaki baskılar da sürüyor. Özellikle değerli metallerde yaşanan baskı yatırımcıların dikkatini çekerken, en önemli değerli metallerden biri olan altının güvenli liman konumu da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde küresel piyasalarda artan borç ve tahvil endişeleri altının konumunu yukarı yönlü desteklerken, altının gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Ekonomi ve finans piyasaları üzerine değerlendirmeleriyle tanınan, özellikle altın, döviz, faiz ve küresel piyasalar hakkında analizler yapan ekonomist Filiz Eryılmaz da altının geleceğine ilişkin Habertürk'e önemli açıklamalarda bulundu. Piyasalarda güvenli liman arayışının güçlendiğini ifade eden Eryılmaz, altının yükseliş yönündeki görünümünü koruduğunu söyledi.

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Tahvil piyasalarında yaşanabilecek muhtemel bir kırılmanın küresel çapta sistemik bir krizi tetikleyebileceği kaygısının arttığını ifade eden Eryılmaz, özellikle ABD başta olmak üzere borçlu ülkelerde uzun vadeli tahvil faizlerinin yükselmesinin piyasalarda endişeye neden olduğunu belirtti.

FED VE ENFLASYON BELİRSZİLİĞİ PİYASALARDA BASKI OLUŞTURUYOR

ABD'nin tahvil kararının altın açısından önemli gelişmelere yol açtığını dile getiren Eryılmaz, ABD'nin yaklaşık 40 trilyon dolarlık borcu ve 2 trilyon dolarlık yıllık bütçe açığı bulunduğuna dikkat çekti. Fed'e ilişkin belirsizliklerin ve enflasyon endişelerinin de piyasalar üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Filiz Eryılmaz’dan dikkat çeken değerlendirme
Başlık ResmiAltın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Filiz Eryılmaz’dan dikkat çeken değerlendirme

Eryılmaz, yaşanan gelişmelerle birlikte yatırımcıların güvenli liman arayışının değiştiğini belirterek, "Güvenli liman tahvil değil, altın" değerlendirmesinde bulundu. Doların da güvenli liman özelliğinin zayıfladığını ifade eden Eryılmaz, piyasalardaki belirsizliklerin altına olan talebi artırdığını kaydetti.

ABD'nin tahvil piyasasına yönelik attığı adımların piyasaya likidite sağlayabileceğini belirten analist, ancak bu adımların piyasanın fiyatladığı kadar güçlü bir likidite girişi oluşturmayabileceğini söyledi. Bu nedenle altının önünün açık olduğunu belirten Eryılmaz, ancak ABD'de petrol fiyatlarından kaynaklanabilecek enflasyon riskine dikkat çekti.

Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Filiz Eryılmaz’dan dikkat çeken değerlendirme
Başlık ResmiAltın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Filiz Eryılmaz’dan dikkat çeken değerlendirme

BU GELİŞMELER ALTINI ETKİLEYEBİLİR

Eryılmaz, ABD'de açıklanacak PCE verisi, Nvidia'nın bilançosu ve cuma günü Fed Başkanı'nın Jackson Hole'daki konuşmasının piyasalar açısından kritik olduğunu söyledi. Bu gelişmelerin altın ve gümüşte sert hareketlere yol açabileceğini belirten Eryılmaz, Fed Başkanı'nın piyasa beklentilerinin üzerinde şahin ya da güvercin bir mesaj vermesi halinde fiyatlamaların önemli ölçüde değişebileceğini ifade etti.

Eryılmaz, tüm risklere rağmen temel ve teknik açıdan altında yönün yukarı olduğunu söyledi. Altın fiyatlarında Çin'in alımlarının da önemli bir etken olduğunu belirten Eryılmaz, Goldman Sachs'ın Çin'in resmi olarak açıkladığından çok daha fazla altın almış olabileceğine ilişkin değerlendirmelerine dikkat çekti.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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