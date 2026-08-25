İBB soruşturmasının kilit ismi ilk kürsüde! Ertan Yıldız'dan İmamoğlu'nu zora sokacak sözler

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 69. duruşması başladı. Duruşmada örgüt yöneticilerinden olduğu öne sürülen Ertan Yıldız ilk kez savunma yaptı. Sisteme katılmayı reddettiğini söyleyen Yıldız, "Onun çalışma usulünde büyük bir değişim gördüm. Bir takım gayrı yasal para işleri söz konusu oldu" dedi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 69. duruşması başladı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

Ertan Yıldız'ın aralarında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanık ile avukatların da geldiği duruşmada, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı. Duruşmada eski İBB İştirakler Sorumlusu Ertan Yıldız söz aldı.

Ekrem İmamoğlu - Ertan Yıldız

SORUŞTURMANIN KİLİT İSMİ!

Ertan Yıldız için, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, “İBB soruşturmasının dönüm noktası Ertan Yıldız’ın itirafçı olması” demişti.

"ÇALIŞMA USULÜ DEĞİŞİNCE AYRILMAK İSTEDİM"

"Ben İBB'ye bağlı iştirak şirketlerini yönettim ve şirketleri yönetmenin örgüt yöneticiliği olduğunu düşünmüyorum." diyen Yıldız; İmamoğlu ile kopma sürecini de anlattı.

Yıldız, "Ekrem İmamoğlu ile aramızda eskisi kadar bir güven ilişkisi kalmamıştı. Orada kalsaydım farklı bir sistemin içinde olmam gerekiyordu. Ya da ayrılmam gerektiğini düşündüm. Bunu 2023'ün Ağustos ayında söyledim başkana. O da bana Meclis üyesi olarak devam etmemi söyledi. Ben Ekrem İmamoğlu ile onun yanında başarılı olmak, onun yürüyüşünde yanında olmak, hatta cumhurbaşkanlığı yolunda onunla olmak düşüncesindeydim. Ancak onun çalışma usulünde büyük bir değişim gördüm. Bir takım gayrı yasal para işleri söz konusu oldu" dedi.

Murat Gülibrahimoğlu

"MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU'NDAN SONRA RAHATSIZLIĞIM ARTTI"

Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fatih Keleş, 'Para işleriyle uğraşmaktan yoruldum. Ertan Bey de bu işlerle ilgilensin' dedi. Ben de 'Yapamam' dedim. Sayın başkan, 'Bu işlere ben karar veririm Ertan Bey istemiyorsa öyle kalsın' dedi. Beni direkt olarak o sistemin içerisine sokmak istediler, ben reddettim. Murat Gülibrahimoğlu sisteme dahil olduktan sonra rahatsızlığım daha da arttı. O da beni sevmiyordu. Onunla anlaşamıyordum. Bir yatırımla ilgili bizim şirketlerimizden bir tanesinin zararına yol açacak bir teklifi Murat Gülibrahimoğlu masaya getirdi. Başkan, 'Benim talimatımdır, Murat Gülibrahimoğlu nasıl istiyorsa öyle olacak' dedi.

Aykut Erdoğdu

"ERDOĞDU 1 MİLYON 200 BİN DOLAR GETİRDİ"

Bütün ihaleler Ertan Yıldız'ın onayından geçer deniyor. Benim onayımdan geçen 1 tane ihale yoktur. Hiçbir ihaleye karışma yetkim yoktur.

Aykut Erdoğdu 1 milyon 200 bin dolar getirdi. Bu parayı Fatih Keleş aldı. Bunun şahidiyim. İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde olmuştur. bu beyanımın arkasındayım"

Fatih Keleş

ÖRGÜT YÖNETİCİ OLMAKLA SUÇLANIYORDU

İddianamede yer alan örgüt şemasında, sanık Ekrem İmamoğlu'nun "örgüt elebaşı", sanıklar Murat Ongun, Fatih Keleş, Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Hüseyin Gün ile firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun da "örgüt yöneticisi" olduğu belirtiliyor.

Şemada, 10 örgüt üyesinin Ekrem İmamoğlu'na doğrudan bağlı olduğu aktarılarak örgüt üyelerinden 77'sinin Fatih Keleş'e, 35'inin Murat Ongun'a, 8'inin Ertan Yıldız'a, 7'sinin Hüseyin Gün'e, 6'sının Murat Gülibrahimoğlu'na ve 6'sının da Adem Soytekin'e bağlı olduğu gösteriliyor.

İddianamede, yakalandıktan sonra örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi veren örgüt yöneticisi sanıklardan Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız hakkında "etkin pişmanlık" hükümlerinin uygulanması isteniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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