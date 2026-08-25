Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

İBB soruşturmasının kilit ismi ilk kürsüde! Ertan Yıldız'dan İmamoğlu'nu zora sokacak sözler

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İBB soruşturmasının kilit ismi ilk kürsüde! Ertan Yıldız'dan İmamoğlu'nu zora sokacak sözler

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 69. duruşması başladı. Duruşmada örgüt yöneticilerinden olduğu öne sürülen Ertan Yıldız ilk kez savunma yaptı. Sisteme katılmayı reddettiğini söyleyen Yıldız, "Onun çalışma usulünde büyük bir değişim gördüm. Bir takım gayrı yasal para işleri söz konusu oldu" dedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 69. duruşması başladı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

Ertan Yıldız'ın aralarında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanık ile avukatların da geldiği duruşmada, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı. Duruşmada eski İBB İştirakler Sorumlusu Ertan Yıldız söz aldı.

Ekrem İmamoğlu - Ertan Yıldız
Başlık ResmiEkrem İmamoğlu - Ertan Yıldız

SORUŞTURMANIN KİLİT İSMİ!

Ertan Yıldız için, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, “İBB soruşturmasının dönüm noktası Ertan Yıldız’ın itirafçı olması” demişti.

"ÇALIŞMA USULÜ DEĞİŞİNCE AYRILMAK İSTEDİM"

"Ben İBB'ye bağlı iştirak şirketlerini yönettim ve şirketleri yönetmenin örgüt yöneticiliği olduğunu düşünmüyorum." diyen Yıldız; İmamoğlu ile kopma sürecini de anlattı.

Yıldız, "Ekrem İmamoğlu ile aramızda eskisi kadar bir güven ilişkisi kalmamıştı. Orada kalsaydım farklı bir sistemin içinde olmam gerekiyordu. Ya da ayrılmam gerektiğini düşündüm. Bunu 2023'ün Ağustos ayında söyledim başkana. O da bana Meclis üyesi olarak devam etmemi söyledi. Ben Ekrem İmamoğlu ile onun yanında başarılı olmak, onun yürüyüşünde yanında olmak, hatta cumhurbaşkanlığı yolunda onunla olmak düşüncesindeydim. Ancak onun çalışma usulünde büyük bir değişim gördüm. Bir takım gayrı yasal para işleri söz konusu oldu" dedi.

Murat Gülibrahimoğlu
Başlık ResmiMurat Gülibrahimoğlu

"MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU'NDAN SONRA RAHATSIZLIĞIM ARTTI"

Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fatih Keleş, 'Para işleriyle uğraşmaktan yoruldum. Ertan Bey de bu işlerle ilgilensin' dedi. Ben de 'Yapamam' dedim. Sayın başkan, 'Bu işlere ben karar veririm Ertan Bey istemiyorsa öyle kalsın' dedi. Beni direkt olarak o sistemin içerisine sokmak istediler, ben reddettim. Murat Gülibrahimoğlu sisteme dahil olduktan sonra rahatsızlığım daha da arttı. O da beni sevmiyordu. Onunla anlaşamıyordum. Bir yatırımla ilgili bizim şirketlerimizden bir tanesinin zararına yol açacak bir teklifi Murat Gülibrahimoğlu masaya getirdi. Başkan, 'Benim talimatımdır, Murat Gülibrahimoğlu nasıl istiyorsa öyle olacak' dedi.

Aykut Erdoğdu
Başlık ResmiAykut Erdoğdu

"ERDOĞDU 1 MİLYON 200 BİN DOLAR GETİRDİ"

Bütün ihaleler Ertan Yıldız'ın onayından geçer deniyor. Benim onayımdan geçen 1 tane ihale yoktur. Hiçbir ihaleye karışma yetkim yoktur.

Aykut Erdoğdu 1 milyon 200 bin dolar getirdi. Bu parayı Fatih Keleş aldı. Bunun şahidiyim. İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde olmuştur. bu beyanımın arkasındayım"

Fatih Keleş
Başlık ResmiFatih Keleş

ÖRGÜT YÖNETİCİ OLMAKLA SUÇLANIYORDU

İddianamede yer alan örgüt şemasında, sanık Ekrem İmamoğlu'nun "örgüt elebaşı", sanıklar Murat Ongun, Fatih Keleş, Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Hüseyin Gün ile firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun da "örgüt yöneticisi" olduğu belirtiliyor.

Şemada, 10 örgüt üyesinin Ekrem İmamoğlu'na doğrudan bağlı olduğu aktarılarak örgüt üyelerinden 77'sinin Fatih Keleş'e, 35'inin Murat Ongun'a, 8'inin Ertan Yıldız'a, 7'sinin Hüseyin Gün'e, 6'sının Murat Gülibrahimoğlu'na ve 6'sının da Adem Soytekin'e bağlı olduğu gösteriliyor.

İddianamede, yakalandıktan sonra örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi veren örgüt yöneticisi sanıklardan Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız hakkında "etkin pişmanlık" hükümlerinin uygulanması isteniyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Ekrem İmamoğlu
GÜNDEM

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na "aklama" soruşturması talebi
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İMAMOĞLU'NU ZORA SOKACAK
İMAMOĞLU'NU ZORA SOKACAK
İBB soruşturmasının kilit ismi ilk kürsüde!
YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK
YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK
Erdoğan'dan Ahlat'ta 'Terörsüz Türkiye' mesajı
"AYRILANLARLA TARTIŞMAYIN"
Kılıçdaroğlu'ndan il başkanlarına talimat
İŞTE O LİSTE!
İŞTE O LİSTE!
38 isim gözaltında! 14 şirket ve derneğe kayyım atandı
“DOKTOR DEĞİL, BİR KATİL”
“DOKTOR DEĞİL, BİR KATİL”
Doğumda facia: Anne ve bebeği öldü
TATİLDE ÖLDÜREN RAFTİNG!
TATİLDE ÖLDÜREN RAFTİNG!
Evladını kaybeden anne faciayı ağlayarak anlattı
"AÇIK ARA EN BÜYÜK TEHDİT"
Rakibin eski yıldızından 'Trabzonspor' itirafı!
KÂR PAYLARINDA SERT DÜŞÜŞ!
KÂR PAYLARINDA SERT DÜŞÜŞ!
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
1 MİLYON EURO'YU AÇIKLAYAMADI
1 MİLYON EURO'YU AÇIKLAYAMADI
Hasan İmamoğlu'na "aklama" soruşturması
BAKANLIK TEK TEK İFŞA ETTİ!
BAKANLIK TEK TEK İFŞA ETTİ!
İşte vatandaşa 'at ve eşek eti' yediren işletmeler
MİLYONLUK 'UCUZ EV' VURGUNU!
MİLYONLUK 'UCUZ EV' VURGUNU!
"Çaresizliğimden faydalandılar"
‘İLAÇLA FELÇ EDİLİP KATLEDİLDİ’
‘İLAÇLA FELÇ EDİLİP KATLEDİLDİ’
Kan donduran iddia! Otopsi sonucunu kanıt gösterdi
TÜM VELİLERİ İLGİLENDİRİYOR!
TÜM VELİLERİ İLGİLENDİRİYOR!
Fazladan servis ücreti isteyenlere dikkat
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
"Bana hiçbir zaman güven vermedi"
RUMLARIN KORKTUĞU OLDU
RUMLARIN KORKTUĞU OLDU
Alman milletvekili KKTC'de ambargo oyununu bozdu
4 FARKLI ZAM SENARYOSU!
4 FARKLI ZAM SENARYOSU!
İşte memur ve emekli için masadaki rakamlar
DEVLETE KDV TUZAĞI KURMUŞLAR!
DEVLETE KDV TUZAĞI KURMUŞLAR!
Milyarlarca liralık para trafiği ortaya çıktı
VE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!
VE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!
Bakanlık, dökülen domateslerle ilgili açıklama yaptı
"YANIK BİR YER OLURSA AYARLA"
Hazine arazisi vurgunu: Tapu müdürü de gözaltında
"ADINI DEĞİŞTİRECEĞİZ"
Trump dünyaca ünlü göle göz koydu!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Muğla’da öldüren rafting! Evladını kaybeden anne ağlayarak anlattı: Su çevire çevire kayadan kaya vurdu
Rafting yapan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kaydet
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan il başkanlarına talimat: Ayrılanlarla tartışmaya girmeyin
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan il başkanlarına talimat: Ayrılanlarla tartışmaya girmeyin
Kaydet
ABD-Rusya hattında sır uçuş! Amerikan ordusuna ait dev kargo uçağı Moskova'ya indi
Amerikan ordusuna ait dev kargo uçağı Moskova'ya indi!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.