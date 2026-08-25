İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri için 2026-2027 dönemi ön başvuru süreci haziran ayında tamamlandı. 3-6 yaş grubundaki çocukları kapsayan başvuruların ardından veliler Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin güncel duyuruları takip ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerinin yeni dönem başvuruları 1-15 Haziran 2026 tarihleri arasında alındı. Başvurusunu tamamlayan aileler için değerlendirme süreci öne çıkarken, kayıt durumunun nasıl kontrol edileceği ve sonuçların hangi ekran üzerinden görüntüleneceği de merak ediliyor.

YUVAMIZ İSTANBUL BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

Yuvamız İstanbul 2026-2027 dönemi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir takvim paylaşılmadı. İBB'nin Yuvamız İstanbul sayfasında ve güncel duyurularında sonuçların ilan edileceği kesin bir tarih yer almıyor.

2026-2027 dönemi için başvurular 1 Haziran'da başladı ve 15 Haziran'da sona erdi. İBB'nin resmi açıklamasına göre başvurular Yuvamız İstanbul internet sitesi üzerinden alındı. Program İstanbul genelinde 3-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hizmet veriyor.

Başvuruların sona ermesinin ardından değerlendirme işlemleri yürütülüyor. Merkezlerin kontenjanlarının sınırlı olması nedeniyle kabul sürecinde ailelerin sosyal ve ekonomik durumlarını dikkate alan bir puantaj sistemi uygulanıyor. Bu sistemde aile geliri başta olmak üzere farklı kriterler üzerinden çocukların kayıt önceliği belirleniyor.

Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2026?

YUVAMIZ İSTANBUL BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları, sonuçların sisteme tanımlanmasının ardından İBB'nin resmi Veli Girişi ekranından öğrenilebilecek. Başvuru yapan veliler Yuvamız İstanbul Veli Girişi (https://yuvamiz.ibb.istanbul/veli-giris) sayfasını kullanarak kayıt durumlarını kontrol edebiliyor.

İBB'nin resmi sorgulama ekranında yer alan bilgiye göre bu bölüm yeni başvuru yapmak için kullanılmıyor. Daha önce başvuru gerçekleştiren velilerin T.C. kimlik numarasıyla giriş işlemini başlatması gerekiyor. Başvuru sırasında bildirilen GSM numarasına gönderilen 6 haneli doğrulama kodunun girilmesinin ardından başvuru sonuçları görüntülenebiliyor ve gerekli belgeler sisteme yüklenebiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası