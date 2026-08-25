ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile ticaret geriliminin ardından Ontario Gölü’nün adını “Amerika Gölü” olarak değiştirmeyi değerlendirdiklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergisi kararlarının ardından bu kez iki ülke sınırındaki tarihi gölü hedef aldı.

Ottawa yönetimi ve Ontario eyaletiyle ticari bağları koparma noktasına geldiklerini savunan Trump, Ontario Gölü’nün adını değiştirmeyi planladıklarını açıkladı.

Sosyal medya platformu Truth Social hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan Donald Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri, Ontario ile artık fazla iş yapmayı beklemediğimiz için Ontario Gölü’nün adını Amerika Gölü olarak değiştirmeyi ciddi bir şekilde değerlendiriyor. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!"

Trump gözünü Kanada gölüne dikti, adını "Amerika Gölü" yapıyor!

"FRANSIZ KANADALILARI SEVİYORUM, CARNEY YALAN UYDURUYOR"

Paylaşımının devamında ABD Başkanı şunları yazdı:

Kanadalıların Fransızca konuşmasına asla engel olmam! Aslında, böyle aptalca bir şey yapmayı aklımın ucundan bile geçirmedim. Bu yalan, zayıf ve beceriksiz bir başbakan tarafından, tamamen yitirdiği siyasi desteği Quebec halkından geri kazanmak amacıyla uyduruldu. Fransız Kanadalıları çok seviyorum!"

Trump gözünü Kanada gölüne dikti, adını "Amerika Gölü" yapıyor!

ONTARİO GÖLÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Büyük Göller sisteminin en doğusunda yer alan Ontario Gölü, ABD ile Kanada arasındaki ikili ticaretin lojistik omurgasını oluşturuyor.

Trump'ın gözünü diktiği göl, Büyük Göller’in Atlas Okyanusu’na açılan tek çıkış kapısı olan St. Lawrence Deniz Yolu’nun bağlantı noktasında bulunmakta. Her yıl milyonlarca ton çelik, tahıl ve sanayi hammaddesi bu hat üzerinden dünya pazarlarına taşınıyor.

OTOMOTİV SANAYİSİNİN KALBİ

Gölün çevresi Detroit-Windsor hattı ve Ontario eyaletindeki otomotiv devlerinin (GM, Ford, Chrysler) ortak üretim tesislerine ve tedarik zincirlerine ev sahipliği yapıyor.

İÇME SUYU VE ENERJİ DEPOSU

Bölgede yaşayan yaklaşık 10 milyon Kanada ve ABD vatandaşının içme suyu ihtiyacını karşılayan göl, aynı zamanda iki ülkenin ortak işlettiği dev hidroelektrik santrallerine kaynak sağlıyor.

Trump gözünü Kanada gölüne dikti, adını "Amerika Gölü" yapıyor!

İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARET SAVAŞINDA SON DURUM

Trump,dün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında Kanada'nın yıllardır kendilerini "kazıkladığını" öne süren Trump, iki ülke arasında 60 milyar dolarlık açığın sürdürülebilir olmadığını ve bunun artık devam etmeyeceğini kaydetti.

Trump, "1 Ocak 2027'de, tüm otomobiller, büyük veya küçük kamyonlar, otomotiv parçaları ve çelik üzerindeki tarifeler yüzde 50'ye çıkarılacak. ABD'de üretin, sıfır tarife ödeyin. Kanada'ya artık bir eyaletmiş gibi muamele edilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Kanada'nın ticaret ve diğer alanlarda iş yapılması en zor ülkeler arasında olduğunu belirten Trump, şöyle devam etti:

"Kendilerini ayrıcalıklı görüyorlar, oysa bizim Kanada'ya ihtiyacımız yok, onların bize ihtiyacı var. Ticaretlerinin yüzde 95'ini ABD ile yapıyorlar, bizim için ise bunun tam tersi geçerli."

ABD'nin Kanada'ya yönelik birçok ürüne yüzde 50 gümrük vergisi uygulama hamlesi sonrasında yürütülen ticaret müzakerelerinden geçen hafta bir anlaşma çıkmamıştı.

Kanada Başbakanı Mark Carney cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, ticaret müzakerelerinde ABD'nin "ekonomik açıdan uygulanabilir olmayan ve adaletsiz" şartlar önerdiğini belirterek, işçileri, çiftçileri, aileleri ve işletmeleri korumak amacıyla Washington'ın yeni tarifelerine bire bir karşılık vereceklerini söylemişti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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