Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle! Gündem Videoları Yol çöktü, tonlarca yüklü kamyon yere gömüldü! O anlar kamerada Giriş: 25 Ağustos, 2026 - 14:24 | Güncelleme: 25 Ağustos, 2026 - 14:24 Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala Kaydet Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala Yayın Tarihi | 25 Ağustos, 2026 - 14:24 Haberle İlgili Daha Fazlası Gündem Videoları Bizi Takip Edin YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK Erdoğan'dan Ahlat'ta 'Terörsüz Türkiye' mesajı 1 MİLYON EURO'YU AÇIKLAYAMADI Hasan İmamoğlu'na "aklama" soruşturması ‘İLAÇLA FELÇ EDİLİP KATLEDİLDİ’ Kan donduran iddia! Otopsi sonucunu kanıt gösterdi 4 FARKLI ZAM SENARYOSU! İşte memur ve emekli için masadaki rakamlar "AÇIK ARA EN BÜYÜK TEHDİT" Rakibin eski yıldızından 'Trabzonspor' itirafı! VE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI! Bakanlık, dökülen domateslerle ilgili açıklama yaptı "YANIK BİR YER OLURSA AYARLA" Hazine arazisi vurgunu: Tapu müdürü de gözaltında KÂR PAYLARINDA SERT DÜŞÜŞ! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? "ADINI DEĞİŞTİRECEĞİZ" Trump dünyaca ünlü göle göz koydu! ŞİRKETLERE KAYYIM ATANACAK! Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyonu ARDA'YA TEPKİ GÖSTERDİ! Maça damga vuran an! Vinicius kendini tutamadı ABD'DEN İRAN'A YENİ TEKLİF! Hürmüz Boğazı'na karşılık deniz ablukası kalkıyor mu? BU YIL ALTINLA YARIŞACAK! Verim yüzde 70 eridi, çiftçi kara kara düşünüyor FAİZDE 6 AY SONRA BİR İLK! Dolar nasıl etkilenecek? 2,5 SAATLİK YOL 36 DAKİKA... Antalya-Alanya Otoyolu’nda çalışmalar hız kazandı AĞUSTOS TÜFE’Yİ BENZİN YAKTI! İşte emekliye de yansıyacak son tahmin LULA DA SİLVA SİNYALİ VERDİ Trump'ın hedefindeki ülke Türkiye'nin kapısını çaldı! 3 AYDA HAYATI DEĞİŞTİ! "1-2 yıl içinde herkes onu konuşacak" HİÇ BEKLEMEDİĞİ ANDA... İsrail'in en tehlikeli ismine suikast! BEYAZ SARAY İLK KEZ AÇIKLADI Trump'ın SpaceX hisseleri ortalığı karıştırdı YORUMLAR Yorum için giriş yapın 0 yorum Daha Fazla Yorum Göster