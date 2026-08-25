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Türkiye-Litvanya basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman? FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri sürüyor!

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Türkiye-Litvanya basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman? FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri sürüyor!
Fotoğraf Başlığı Türkiye-Litvanya basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ikinci tur heyecanına hazırlanıyor. İlk turdaki başarılı performansıyla dikkat çeken ay-yıldızlı ekip, J Grubu'ndaki ilk maçında Litvanya'yı ağırlayacak. Basketbolseverler karşılaşma öncesinde "Türkiye-Litvanya basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman? sorusuna cevap arıyor.

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FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk turu 6'da 6 yaparak tamamlayan Türkiye, ikinci tur öncesinde FIBA tarafından yayımlanan güç sıralamasında da zirvedeki yerini korudu. Ergin Ataman yönetimindeki milliler, Litvanya karşılaşmasının ardından eleme penceresindeki ikinci maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Litvanya basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman?

TÜRKİYE-LİTVANYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Türkiye ile Litvanya arasındaki FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur karşılaşması 28 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak.

J Grubu'nda ikinci turdaki ilk maçına çıkacak olan A Milli Takım, Litvanya'yı İstanbul'da konuk edecek. Türkiye-Litvanya basketbol maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye-Litvanya basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman? FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri sürüyor!
Başlık ResmiTürkiye-Litvanya basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman? FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri sürüyor!

TÜRKİYE FIBA 2027 BASKETBOL DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI

28 Ağustos 2026 Cuma

  • 21.00 Türkiye - Litvanya

31 Ağustos 2026 Pazartesi

  • 22.30 İzlanda - Türkiye
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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