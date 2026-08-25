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Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşecek

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Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşecek
Fotoğraf Başlığı Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu Projesi kapsamında yüzde 30 fiziki gerçekleşmeye ulaştıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu ayrıca proje tamamlandığında 2,5 saat süren yolun 36 dakikaya düşeceğini söyledi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu Projesi kapsamında devam eden çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, otoyolun Antalya ve Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap vereceğini söyleyerek, “Otoyolun hizmete alınmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımı daha hızlı hale gelecek.” dedi.

Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşecek
Başlık ResmiAntalya-Alanya arası 36 dakikaya düşecek

122 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA PROJELENDİRİLDİ

84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirilen otoyolun her iki yönde üçer şeritli ana gövde ile gidiş ve geliş yönlerinde toplam 4 şeritli bağlantı yollarından oluşacağını kaydeden Uraloğlu, “Güzergâh Serik Kavşağı’ndan başlayarak Konaklı’nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı’nda son bulacak.” açıklamasında bulundu.

Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşecek
Başlık ResmiAntalya-Alanya arası 36 dakikaya düşecek

5 TÜNEL VE 15 VİYADÜKTE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Proje kapsamında Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı kavşakları olmak üzere toplam 7 kavşak bulunduğunu belirten Uraloğlu, otoyolda ayrıca toplam 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel ve toplam 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadüğün yer aldığını ifade etti.

Sahadaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, “2 tünelde kazı destekleme işleri tamamlanmış olup nihai beton imalatlarına ve 3 tünelde de kazı destekleme işlerine devam ediyoruz. 16 viyadüğün 15’inde de fore kazık, temel kazı, donatı ve beton çalışmalarını sürdürüyoruz. Toplam 14 altgeçit, 5 üstgeçit ve 6 köprü ile 47 menfezde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Proje genelinde ise yüzde yüzde 30 fiziki ilerleme sağladık.” bilgisini paylaştı.

Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşecek
Başlık ResmiAntalya-Alanya arası 36 dakikaya düşecek

YILLIK 23,9 MİLYAR LİRALIK TASARRUF

Antalya-Alanya Otoyolu’nun tamamlanmasıyla mevcut güzergâhta 2,5 saat süren seyahat süresinin 36 dakikaya düşeceğini belirten Uraloğlu, “Proje sayesinde yıllık 23 milyar lirası zamandan, 900 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık 47 bin ton azaltacağız.” açıklamasında bulundu.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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