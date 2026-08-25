İsrailli aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Madama köyünde yer alan "Şehitler Anıtı"nı İsrail askerlerinin koruması altında balyozla sırayla parçaladı. Saldırı anını cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaşan Sukkot provokasyonlarına devam edeceğini ima ederken, İsrail ordusu aynı saatlerde Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde patlayıcılarla binaları yıktı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun gözetiminde yürütülen yıkım ve provokasyon eylemlerine bir yenisi eklendi. İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot ve beraberindeki grup, İsrail askerlerinin koruması altında Nablus’un Madama köyüne baskın düzenleyerek Filistinlilere ait anıtı hedef aldı.

İsrail ordusu yolu kapattı, milletvekili balyozla saldırdı: Terör eylemini canlı canlı kaydetti!

BALYOZLU SALDIRI ASKERİ KORUMA ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Filistin medyası ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Milletvekili Zvi Sukkot ve beraberindeki 3 kişinin sabah erken saatlerde Madama köyündeki "Şehitler Anıtı"nı balyoz darbeleriyle parçaladığı görüldü. İsrail ordu unsurları ellerinde uzun namlulu silahlar ve askeri araçlarla yolu kapatarak aşırı sağcı gruba koruma sağladı.

Eylemi telefon kamerasıyla kaydeden ve sosyal medya hesabından paylaşan Sukkot, saldırıyı savunarak provokasyonların süreceği mesajını verdi. Sukkot, 15 Temmuz 2026'da Doğu Kudüs'te Filistin okulunun tabelasını sökmesiyle ve Rahat kentindeki provokatif ziyaretleriyle de tepki çekmişti.

GAZZE'NİN DEYR EL-BELAH KENTİNE SALDIRDILAR

Batı Şeria'daki anıt yıkımının yanı sıra Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Deyr el-Belah kentinde de İsrail ordusunun yıkım faaliyetleri sürdü.

Filistin merkezli Şihab haber ajansı, İsrail güçlerinin Deyr el-Belah'ın güneydoğusundaki Ebu el-Acin bölgesinde çok sayıda sivil binaya patlayıcılar yerleştirerek binaları havaya uçurduğunu duyurdu. Patlamaların ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası