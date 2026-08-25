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Talisca gidiyor mu, Lyon maçında oynayacak mı? Transfer iddiaları gündemde

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Talisca gidiyor mu, Lyon maçında oynayacak mı? Transfer iddiaları gündemde
Fotoğraf Başlığı Talisca gidiyor mu, Lyon maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın geleceği, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Lyon rövanşı öncesinde yeniden gündeme geldi. Sarı-lacivertli takımın sezon başından bu yana önemli hücum silahlarından biri olan Brezilyalı futbolcunun son olarak lig maçında kadroda yer almaması, transfer iddialarını yeniden hareketlendirdi. Gözler ''Talisca gidiyor mu, Lyon maçında oynayacak mı?'' sorularının cevaplarına çevrildi.

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Fenerbahçe yönetiminin yüksek maliyeti nedeniyle Talisca için transfer seçeneğini değerlendirdiği öne sürülürken, oyuncunun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilebileceği iddiaları da gündemde. Peki, Talisca gidiyor mu, Lyon maçında oynayacak mı?

TALİSCA GİDİYOR MU?

Fenerbahçe'nin Talisca'nın yüksek maliyetinden ötürü transfer görüşmelerine açık olduğu öne sürülüyor.

Talisca'nın Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira'nın gündeminde olduğu iddiası da gündeme gelirken iki taraf arasındaki temasların bir menajer aracılığıyla gerçekleştiği ileri sürüldü. Hneüz Fenerbahçe'ye ulaşan resmi bir teklif bulunmadığı bilgisi de paylaşıldı.

Talisca'nın ise Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak bakmadığı iddia ediliyor.

Talisca gidiyor mu, Lyon maçında oynayacak mı? Transfer iddiaları gündemde
Başlık ResmiTalisca gidiyor mu, Lyon maçında oynayacak mı? Transfer iddiaları gündemde

TALİSCA LYON MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı son maçta yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle kadroya alınmamıştı. İddialara göre Anderson Talisca, Lyon karşılaşmasının kadrosunda yer alacak.

Talisca'nın 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak Lyon-Fenerbahçe karşılaşmasında kadroda olması beklenirken ilk 11'de süre alıp almayacağı maç günü netlik kazanacak.

Talisca gidiyor mu, Lyon maçında oynayacak mı? Transfer iddiaları gündemde
Başlık ResmiTalisca gidiyor mu, Lyon maçında oynayacak mı? Transfer iddiaları gündemde

LYON FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Lyon Fenerbahçe rövanş maçı TRT 1'den şifresiz canlı yayınlanacak. Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşı 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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