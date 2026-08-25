Real Madrid'in Espanyol'u 2-1 mağlup ettiği maçta Arda Güler ile Vinicius Junior arasında yaşananlar gündem oldu. Bir pozisyonda Arda'nın kendisine pas vermemesine sinirlenen Brezilyalı yıldız, milli futbolcuya "Arda! Bir kez olsun şu pası bana at. Hep aynı şey" diyerek tepki gösterdi. O anlar sosyal medyada da çok konuşuldu.

La Liga'nın ikinci haftasında Real Madrid, deplasmanda Espanyol'u 2-1 yendi. Real Madrid'in gollerini Jude Bellingham ve Carlos Espi kaydetti.

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Maça damga vuran an! Vinicius Jr., Arda Güler'e sitem etti: Bir kez olsun şu pası bana at

ARDA GÜLER'DEN ASİST

Bellingham'ın golünün asistini milli yıldızımız Arda Güler yaptı. Espanyol'un tek golü Alex Calatvara'dan geldi.

Arda Güler'in bir asist yaptığı karşılaşmanın en dikkat çeken anlarından biri ise Vinicius Junior'un milli futbolcuya gösterdiği tepki oldu.

Maça damga vuran an! Vinicius Jr., Arda Güler'e sitem etti: Bir kez olsun şu pası bana at

VINICIUS'TAN ARDA GÜLER'E TEPKİ

Karşılaşmaya damga vuran anlardan biri Vinicius Junior ile Arda Güler arasında yaşandı. Bir pozisyonda Arda'nın kendisine pas vermemesine sinirlenen Brezilyalı yıldız, milli futbolcuya tepki gösterdi. Vinicius'un Arda'ya, "Arda! Bir kez olsun şu pası bana at. Hep aynı şey" şeklinde seslendiği görüldü.

O ANLAR GÜNDEM OLDU

İki Real Madridli yıldız arasında saha içinde yaşanan anlar dikkat çekerken, Vinicius'un Arda Güler'e yönelik tepkisinin yer aldığı görüntüler binlerce defa izlendi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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