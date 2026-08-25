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Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı

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"Alihan Kuriş Suç Örgütü" operasyonunda Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polis ekiplerinin Üsküdar'daki eve gidip Kuriş'i müştemilatta gözaltına aldığı anlar yer alıyor.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan 'Alihan Kuriş Suç Örgütü' soruşturması çerçevesinde 13 Ağustos'ta yapılan operasyonda, Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ile alakalı yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, polis ekiplerinin Üsküdar'daki eve giderek müştemilatta olan Alihan Kuriş'i gözaltına aldığı anlar yer alıyor.

Alihan Kurişin gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı
Başlık ResmiAlihan Kurişin gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı

3. DALGA OPERASYON YAPILDI

Öte taraftan "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik 3. dalga operasyonda bugün 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 3. dalga operasyon yapıldı.

Bu çerçevede, 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği belirtildi.

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Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyonu! 11 şirket ve 3 derneğe kayyım atandı
GÜNDEM

Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyonu! 11 şirket ve 3 derneğe kayyım atandı
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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