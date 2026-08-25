Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girecek GÖKBEY için uçuş ekibi eğitimlerini tamamladı. MSB'nin açıklamasında "Türk mühendisliğinin eseri bu üstün platformu en etkin şekilde göklerle buluşturacak olan personelimiz, zorlu intibak sürecini gururla geride bıraktı. Gücümüz göklerden, imkanlarımız milletten" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girmeye hazırlanan yerli ve milli genel maksat helikopteri "T-625 GÖKBEY" için görev alan ilk uçuş ekibinin eğitimlerini tamamladığını duyurdu.

GÖKBEY için gurur günü! MSB duyurdu: Gücümüz göklerden, imkanlarımız milletten!

"GÜCÜMÜZ GÖKLERDEN, İMKANLARIMIZ MİLLETTEN"

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı: "Milli havacılığımızda tarihi bir adım daha. Ekim ayında Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılmaya hazırlanan yerli ve milli genel maksat helikopterimiz T-625 GÖKBEY için TUSAŞ tesislerindeki ilk uçuş ekibi eğitimlerini başarıyla tamamladı. Türk mühendisliğinin eseri bu üstün platformu en etkin şekilde göklerle buluşturacak olan personelimiz, zorlu intibak sürecini gururla geride bıraktı. Gücümüz göklerden, imkanlarımız milletten."

GÖKBEY için gurur günü! MSB duyurdu: Gücümüz göklerden, imkanlarımız milletten!

Paylaşımda, eğitim alan ekibin fotoğrafı da yer aldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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