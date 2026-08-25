Norm fazlası öğretmenlerin atama takvimi belli oldu. "İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Duyurusu" Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesinde 31 Ağustos 2026 tarihi esas alınarak hesaplanan hizmet puanı ve hizmet süresi kullanılacak. Peki, norm fazlası öğretmen atamaları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğü, "Ağustos 2026 İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Duyurusunu" yayımladı. İhtiyaç veya norm kadro fazlası durumunda bulunan öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler için ayrı ayrı yapılacak. Valilikler aracılığıyla yürütülecek atama sürecinde hesaplamalarda 31 Ağustos 2026 tarihi esas alınacak.

ATAMA AŞAMALARI

İlk aşamada, ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumunda bulunan kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilecek.

İkinci aşamada, ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumunda bulunan sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilecek. Öğretmenler, yer değiştirme başvurularını takvimde belirtilen tarihler arasında elektronik ortamda yapacaktır.

Norm fazlası öğretmen atamaları ne zaman? İhtiyaç ve norm kadro fazlası tayin duyurusu geldi!

NORM FAZLASI ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Norm fazlası öğretmenlerin tercih başvuruları 4-7 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları 8 Eylül’de açıklanırken, öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri 9 Eylül 2026 itibarıyla başlatılacak. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlükleri, ataması yapılan öğretmenlere atama kararnamelerini tebliğ edecek ve takvimde belirtilen tarihte ilişik kesme işlemlerinin yapılmasını sağlayacak.

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