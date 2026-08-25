Hayaletli sanılan konutta Japonya Başbakanı çığlık attığı anı anlattı!
Japonya’da yıllardır hayalet hikâyeleri ve doğaüstü söylentilerle anılan Başbakanlık konutu, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi.
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, resmi konutta bugüne kadar herhangi bir hayaletle karşılaşmadığını ancak beklenmedik bir “misafirin” kendisine korku dolu anlar yaşattığını anlattı.
HAMAMBÖCEĞİNİ ÖLDÜREMEDİ
Tokyo’daki resmi Başbakanlık konutunda yaşadığı sıra dışı anları X hesabından paylaşan Takaichi, doğaüstü söylentilerin aksine kendisini korkutan şeyin bir hayalet değil, karşısına çıkan hamamböceği olduğunu söyledi. Böceği ayaklarının dibinde görünce çığlık attığını anlatan Japon lider, müdahale etmeye cesaret edemediğini ifade etti.
Çocukluğunda Osamu Tezuka’nın “Phoenix” adlı mangasından etkilendiğini belirten Takaichi, eserde işlenen reenkarnasyon temasının canlıları öldürme konusundaki düşüncelerinde iz bıraktığını anlattı. Hamamböceğinin de uzun bir yeniden doğuş döngüsünün parçası olabileceğini düşünerek onu öldürmek yerine konuttan kendiliğinden ayrılmasını beklediğini ifade etti.
Durumu sekreterlerine anlatmasının ardından ise Başbakanlık personeli devreye girdi. Hijyen konusunda yapılan uyarıların ardından konutta kapsamlı temizlik ve ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Hamamböceğinin ortadan kaybolmasının ardından Takaichi, beklenmedik misafirinin artık görünmemesinin kendisini “biraz yalnız ve biraz da üzgün” hissettirdiğini söyledi.
"GÜNDE 0 İLA 3 SAAT UYUYORUM"
Resmi konuta taşınarak güvenlik ve personel yükünü azalttığını belirten Takaichi, acil durumlarda hızlı karar alabilmek adına mesaisini konutta sürdürdüğünü vurguladı. Başbakan seçildikten sonra "çalış, çalış, çalış" sözleriyle gündeme gelen Takaichi, gecelerini ev işlerini yaparken ve şafak vakti kadar belgeleri inceleyerek geçirdiğini, sıfır ila üç saatlik uykunun kendisi için norm haline geldiğini kaydetti.
BAŞBAKANLIK KONUTUNUN 'HAYALETLİ' GEÇMİŞİ
Japonya Başbakanlık Konutu, 1930'lu yıllarda yaşanan kanlı olaylar nedeniyle uzun yıllardır hayalet efsaneleriyle anılıyor.
1932'de dönemin Başbakanı Tsuyoshi Inukai, konutta gerçekleşen bir darbe girişiminde suikasta kurban gitti.
Yapı 1936'da dört yıl sonra bir başka başarısız darbe girişiminin ana sahnesi oldu.
1929 yılında inşa edilen binada hayatını kaybeden kişilerin ruhlarının koridorlarda dolaştığı iddia edilse de, Başbakan Takaichi konutta herhangi bir hayalet görmediğini yineledi.