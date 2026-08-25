Hayaletli sanılan konutta Japonya Başbakanı çığlık attığı anı anlattı!

Japonya’da yıllardır hayalet hikâyeleri ve doğaüstü söylentilerle anılan Başbakanlık konutu, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, resmi konutta bugüne kadar herhangi bir hayaletle karşılaşmadığını ancak beklenmedik bir “misafirin” kendisine korku dolu anlar yaşattığını anlattı.