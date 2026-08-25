Adana'nın geleneksel lezzetinde mesai başladı! 6 saat kaynıyor, 1.000 TL'ye satılıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde kış hazırlıkları kapsamında yörede “ekşi kiraz” olarak bilinen kızılcık, geleneksel yöntemlerle yaklaşık 6 saat süren zahmetli mesainin ardından şerbete dönüştürülüyor. Doğal yöntemlerle hazırlanan şerbet, 750 ila 1.000 TL arasında satılıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde Düzağaç Mahallesi'nde yayla sakinlerinin kış hazırlıkları sürerken, yörede "ekşi kiraz" olarak da bilinen kızılcık kirazının şerbet yapımı için kara kazanlar kuruldu. Düzağaç Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Şenoğul ve ailesi, bahçelerinden topladıkları kızılcıkları geleneksel yöntemlerle işleyerek kışlık şerbet hazırlıyor. Adana sıcağında odun ateşinin başına geçen aile, yaklaşık 6 saat süren zahmetli mesainin ardından kızılcıkları şerbete dönüştürüyor.

Adananın geleneksel lezzetinde mesai başladı! 6 saat kaynıyor, 1.000 TLye satılıyor

2+4 SAAT KAYNIYOR

Kızılcıklar, ağaçların altına serilen brandalara sırıklarla vurularak hasadı gerçekleştirilirken yaprak ve yabancı maddelerden ayrılması için yıkanan kızılcıklar daha sonra kara kazanlara alınıyor. Yaklaşık 2 saat kaynatılan meyveler, yörede "çatlatma" olarak adlandırılan işlemden geçiriliyor. Kaynatma işleminin ardından süzgeçlerden geçirilen kızılcıkların posası ayrıştırılırken şerbet yeniden kara kazanlara alınarak odun ateşinde yaklaşık 4 saat daha karıştırılarak kaynatılıyor.

Adananın geleneksel lezzetinde mesai başladı! 6 saat kaynıyor, 1.000 TLye satılıyor

FİYATI 750 İLA 1.000 TL ARASINDA

Kızılcığın yörede "ekşi kiraz" olarak bilindiğini belirten Süleyman Şenoğul, meyvenin dağlarda ve ormanlık alanlarda yabani olarak bölgede yoğun olarak yetişirken kışlık hazırlıklarını yapan Süleyman Şenoğul, kışın tüketilmesinin güzel ama zahmetli bir mesaisi olduğunu kaydetti.

Şenoğul "Ağaçların altlarına brandalar geriyoruz. Sırıklarla vurarak döküyoruz. Dökülürken yapraklar da karışıyor ve yıkama işleminden geçiriyoruz. Daha sonra kazanlarda çatlatıp kendi suyunun suya karışmasını sağlıyoruz. Yaklaşık iki saatlik bir ön hazırlık oluyor. Daha sonra süzgeçlerden geçirip posasını ayırıyoruz. Şerbetini tekrar kazanlara koyup yaklaşık 4 saat odun ateşinde kaynatıyoruz. Sudan şurup kıvamına, yoğun bir hale gelene kadar kaynatmamız gerekiyor" dedi.

Adananın geleneksel lezzetinde mesai başladı! 6 saat kaynıyor, 1.000 TLye satılıyor

Kızılcığın fiyatının toplu alımlarda 30-40 TL, perakende satışta ise yaklaşık 100 TL olduğunu belirten Şenoğul, geleneksel yöntemlerle hazırlanan kızılcık şerbetinin ise 750 ile 1000 TL arasında satıldığını söyledi.

"130 KİLO KIZILCIKTAN 15-16 LİTRE ŞERBET ÇIKACAK"

Şenoğul, şerbete şeker katmadıklarını belirterek, "Biz şeker atmıyoruz. Kendimiz tüketiyoruz. Çocuklarımızın evinde kola çok fazla tüketilmez. Bunlar içilir. Bunun narı ve şerbeti yapılır. Bardağın yarısına şerbet koyarız, üzerine sade soda ekleriz. Aynı gazlı içecekler gibi olur. Çok hoş bir tadı var. İçmesi hoştur, yazın ferahlatır" diye konuştu.

Bu yıl yaklaşık 130 kilo kızılcık işleyeceklerini kaydeden Şenoğul, "Bugün kaynatacağım 130 kilo kızılcık kirazından yaklaşık 15-16 litre şerbet çıkacak" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar ise kızılcık şerbetinin, yüksek C vitamini ve antioksidan içeriğiyle bağışıklığı destelediğini, idrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olduğunu, sindirimi düzenlediği ve geleneksel olarak ateş düşürücü ile serinletici özelliğinin olduğunu bildirdi.

Adananın geleneksel lezzetinde mesai başladı! 6 saat kaynıyor, 1.000 TLye satılıyor

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası