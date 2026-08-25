Gaziosmanpaşa’da sokak ortasında eşini silahla vurarak ağır yaralayan bir şüpheli, iş yerine girerek başına silah dayadı. Kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheliyi ikna etme çalışmaları sürüyor.

Gaziosmanpaşa’da işlek bir caddede korku dolu anlar yaşandı. Bir şüpheli eşini sokak ortasında silahla vurdu. Ağır yaralanan kadın ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, şüpheli iş yerine girerek başına silah dayadı.

Gaziosmanpaşa’da korku dolu anlar! Eşini vurdu, başına silah dayadı… Polis ikna etmeye çalışıyor

Şüpheliyi ikna etmek için müzakereci polisler, çalışma başlattı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Gaziosmanpaşa Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIGaziosmanpaşa

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