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Ekonomi

Porsche'dan dev satış hamlesi! Bünyesindeki şirketi elden çıkarıyor, alıcısı belli oldu

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Porsche'dan dev satış hamlesi! Bünyesindeki şirketi elden çıkarıyor, alıcısı belli oldu
Fotoğraf Başlığı Porschedan dev satış hamlesi! Bünyesindeki şirketi elden çıkarıyor, alıcısı belli oldu

Porsche, MHP'nin satışı için Tata Consultancy Services ile anlaşmaya vardı. Finansal detayları açıklanmayan satışın önümüzdeki aylarda tamamlanması beklenirken, iki şirket yapay zeka ve dijital çözümler alanında stratejik işbirliğini sürdürecek.

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Stuttgart merkezli Porsche'den yapılan açıklamada, iki kurum arasında satış sözleşmesinin imzalandığı, sürecin gelecek aylarda tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

İşlemin finansal detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

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Porsche, söz konusu stratejik satışla birlikte "Sportwagenschmiede35" adı verilen gelecek vizyonu kapsamında tamamen kendi çekirdek işine odaklanmayı hedefliyor.

Şirket, bu yapılanma doğrultusunda daha önce de batarya üretimini, bir yazılım şirketinin faaliyetlerini ve elektrikli bisiklet (e-bike) faaliyetlerini sonlandırmıştı.

Porschedan dev satış hamlesi! Bünyesindeki şirketi elden çıkarıyor, alıcısı belli oldu
Başlık ResmiPorschedan dev satış hamlesi! Bünyesindeki şirketi elden çıkarıyor, alıcısı belli oldu

YAPAY ZEKA VE DİJİTAL ÇÖZÜMLERDE STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Hisse devrinin yanı sıra Porsche ve TCS, dijital çözümler ile yapay zeka alanlarında uzun soluklu bir stratejik işbirliğine gitmeyi planlıyor.

Anlaşma kapsamında MHP, Tata Grubu bünyesinde bağımsız bir marka ve danışmanlık şirketi olarak kurumsal kimliğini koruyacak.

Merkezi Stuttgart yakınlarındaki Ludwigsburg'da bulunan MHP, dünya genelinde 4 bin 500'den fazla kişiye istihdam sağlıyor.

Porschedan dev satış hamlesi! Bünyesindeki şirketi elden çıkarıyor, alıcısı belli oldu
Başlık ResmiPorschedan dev satış hamlesi! Bünyesindeki şirketi elden çıkarıyor, alıcısı belli oldu

Özellikle otomotiv ve imalat sanayisinde 30 yılı aşkın süredir şirketlere bilgi teknolojileri dönüşümü alanında danışmanlık hizmeti sunan MHP'nin, satış sonrasında da Porsche'nin dijitalleşme süreçlerinde kritik bir ortak olmaya devam edeceği belirtildi.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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