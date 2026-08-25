Memur ve emeklinin gözü temmuz zammının ardından ocak zammına çevrildi. Milyonların maaş artışı için enflasyon kritik öneme sahip. 2026 sonu enflasyon tahmini için farklı senaryolar bulunuyor. Peki memur ve emeklinin 2027 zammı ne kadar olacak? İşte 4 farklı zam senaryosu...

2026'nın ilk yarısında 6 aylık enflasyon yüzde 17,76 oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuzda yüzde 17,76 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,52 oranında zam aldı. En düşük emekli maaşı 23 bin 552 lira olurken, en düşük memur maaşı ise 70 bin 224 liraya çıktı.

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GÖZLER MEMUR VE EMEKLİNİN OCAK ZAMMINDA

Milyonların gözü 2027 zammına çevrilmişken, zammın kesinleşmesi için yıl sonu enflasyonunun belli olması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci yarısındaki enflasyona göre, memurlar ise toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 7'yi aşan enflasyon farkı eklenerek zam alacak.

Memur ve emekli için masadaki rakamlar! 4 farklı enflasyon tahmini, 4 farklı zam senaryosu

4 FARKLI ZAM SENARYOSU

Memur ve emekli şimdiden ocak zammını hesaplamaya başlarken, yıl sonu enflasyonu için farklı tahminler gelmeye devam ediyor. İşte Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi, AA Finans Beklenti Anketi ve Finansal Kurumlar Birliği'nin yıl sonu enflasyon tahminlerine göre memur ve emekli zammı...

1. SENARYO: MERKEZ BANKASI TAHMİNİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklarken 2026 sonu enflasyon tahminini 2 puan yükselttiklerini belirtti. Karahan, "2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncelledik." dedi.

Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 8,7 olacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8,7 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 6,67 oranında zam alacak.

Memur ve emekli için masadaki rakamlar! 4 farklı enflasyon tahmini, 4 farklı zam senaryosu

2. SENARYO: PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,43. Bu orana göre ise emekli zammı yüzde 9,92, memur zammı ise yüzde 7,87 olacak.

3. SENARYO: AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans tarafından yayınlanan son ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,55 oldu. Buna göre emekli zammı yüzde 10,01, memur zammı ise yüzde 7,95 olacak.

4. SENARYO: FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ TAHMİNİ

Enflasyona ilişkin en yüksek tahmin Finansal Kurumlar Birliği'nden geldi. Kurumun yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30,47 oldu. Bu orana göre ise emekli zammı yüzde 10,80, memur zammı ise yüzde 8,73 olacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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