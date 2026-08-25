KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) 2026 lisans sınavına hazırlanan adaylar, sınav giriş belgesinin açıklanma tarihini araştırıyor. ÖSYM'nin takvimine göre Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı temmuz ayının ilk günlerinde gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adayların yanında bulundurması gereken belgelerden biri de sınav giriş belgesi. Peki, KPSS 2026 lisans sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlandı mı?

2026 KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) Lisans sınavına katılacak adayların gözü, ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınav gününe sayılı günler kala adaylar, hangi ilçe, bina ve salonda sınava gireceklerini merak ediyor. Peki, 2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Eylül ayının ilk haftasında yapılacak... KPSS 2026 lisans sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlandı mı?

KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

ÖSYM'nin takvimine göre Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce yayımlanıyor. Bu nedenle KPSS lisan sınav giriş belgelerinin 28 Ağustos 2026 tarihine kadar paylaşılması bekleniyor.

Adaylar, sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Sınav salon atamaları tamamlandığında adaylar, sınava girecekleri okul, salon ve sıra bilgilerini öğrenebilecek.



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