Bursa'da meraya dökülen domateslerle ilgili Tarım Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meraya dökülen domateslerle ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada olayın "piyasada darlık veya fiyat hareketliliğine neden olma amacı" taşımadığı, domateslerin ezik, çürük, taş ve toprakla karışık olduğu için imha edildiği belirtildi. İmhanın usulüne uygun yapılmadığını belirten Bakanlık idari sürecin de başlatıldığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı, Bursa'da salça fabrikaları tarafından kabul edilmeyen ve meraya dökülen domateslerle alakalı denetimlerde, ürünlerin ezik ve çürük olduğunun fark edildiği, olayın piyasada darlık ve fiyat hareketliliğine sebep olma hedefi gütmediğini belirtti.

Bakanlıkça NSosyal'den paylaşılan açıklamada, sosyal medya platformlarında, domateslerin bazı salça fabrikaları tarafından kabul edilmediği ve ürünlerin bu sebeple meraya döküldüğü yönündeki paylaşımlar yapıldığı hatırlatıldı.

Bursada meraya dökülen domateslerle ilgili Tarım Bakanlığından açıklama geldi

FABRİKALAR KABUL ETMEDİĞİ İÇİN DÖKÜLMÜŞ

Açıklamada, olayla alakalı gerekli inceleme ve denetimlerin hemen başlatıldığı, olayın Bursa'nın Karacabey ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldiği bilgisi verilerek ürünün bazı salça fabrikaları tarafından kabul edilmemesi nedeniyle üretici B.B. tarafından Yolağzı merasına döküldüğünün tespit edildiği kaydedildi.

Denetim esnasında gerçekleştirilen kontrollerde domateslerin ezik, çürük, taş ve toprakla karışık olduğunun görüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar belirtildi:

Bursada meraya dökülen domateslerle ilgili Tarım Bakanlığından açıklama geldi

"MEVZUATA AYKIRILIK BULUNMADIĞI TESPİT EDİLDİ"

"Bu nitelikteki ürünlerin sanayi işletmelerince kabul edilmemesinin ürünün fiziki durumundan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, söz konusu olayın piyasada darlık veya fiyat hareketliliğine neden olma amacı taşımadığı ve ilgili mevzuat kapsamında bu yönde bir aykırılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Ürünlerin mevzuata uygun olmayan şekilde imha edildiği belirlenmiş olup, konu ilgili belediyeye bildirilerek usulsüz imha kapsamında gerekli idari işlemlerin uygulanmasına yönelik süreç başlatılmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, piyasaların sağlıklı ve düzenli işleyişinin sağlanması amacıyla denetimlerimizi aralıksız sürdürecek, mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli tedbirleri almaya ve idari işlemleri uygulamaya devam edeceğiz."

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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