Alman otomotiv devi Volkswagen'den büyük yüzleşme! 100 bine yakın çalışanı işsiz kalabilir

Volkswagen’in yeniden yapılanma planı Almanya’da işçi tepkisini büyüttü. 100 bine kadar kişinin işten çıkarılması ve fabrika kapatma ihtimali gündemdeyken, Wolfsburg’da 10 binden fazla işçi bir araya geldi.

Yüksek maliyetler, Çin’deki satış kaybı ve düşük kapasite kullanımıyla mücadele eden Alman otomotiv devi Volkswagen, kapsamlı bir yeniden yapılanma planı üzerinde çalışıyor. Şirketin planları kapsamında 100 bine kadar kişinin işten çıkarılması, Avrupa’daki üretim kapasitesinin azaltılması ve en az 10 milyar euroluk genel giderin ortadan kaldırılması bekleniyor.

Volkswagen CEO’su Oliver Blume, yeniden yapılanma planları kapsamında Wolfsburg’daki ana fabrikada çalışanlarla bir araya gelirken, şirketin mali durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Blume, mevcut kâr marjlarının Volkswagen’in gelecekteki yatırımlarını finanse etmek için yeterli olmadığını belirtirken, fabrika kapatmanın “son ve en pahalı seçenek” olduğunu söyledi.

Alman otomotiv devi Volkswagenden büyük yüzleşme! 100 bine yakın çalışanı işsiz kalabilir

10 BİNDEN FAZLA İŞÇİDEN TEPKİ

Reuters'ın haberine göre Volkswagen’in Wolfsburg’daki ana fabrikasında yeniden yapılanma ve muhtemel fabrika kapatma planlarına karşı 10 binden fazla işçi olağanüstü genel kurulda bir araya geldi.

Toplantıda Volkswagen İşçi Temsilcisi Daniela Cavallo, yönetimin kemer sıkma politikalarına tepki göstererek CEO Oliver Blume’a duyulan güvenin ciddi şekilde sarsıldığını ifade etti. Cavallo, Almanya’daki fabrikaların Volkswagen’in ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Almanya’nın en büyük sendikası IG Metall de Blume’un maliyetleri sert şekilde düşürerek kâr marjını yüzde 9’a çıkarma hedefini eleştirdi. Sendika temsilcileri, yönetimin planlarından geri adım atmaması halinde grev seçeneğini değerlendirebileceklerini belirtti.

Alman otomotiv devi Volkswagenden büyük yüzleşme! 100 bine yakın çalışanı işsiz kalabilir

FABRİKA KAPATMA SON SEÇENEK

Blume ise önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde Almanya’daki fabrikalar için sürdürülebilir bir gelecek planı oluşturmak istediklerini belirtti. CEO, mümkün olduğunca gönüllü personel azaltımına başvuracaklarını ifade ederken, fabrika kapatmanın şirket açısından son ve en pahalı seçenek olduğunu dile getirdi.

Volkswagen’in yeniden yapılanma planlarının hayata geçirilebilmesi için işçi temsilcilerinin ve Aşağı Saksonya eyaletinin desteği gerekiyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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