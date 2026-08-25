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Dünya

Hürmüz Boğazı'na karşılık deniz ablukası kalkıyor mu? ABD teklifi sundu, Tahran'dan ilk cevap geldi!

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Hürmüz Boğazı'na karşılık deniz ablukası kalkıyor mu? ABD teklifi sundu, Tahran'dan ilk cevap geldi!
Fotoğraf Başlığı Vehicles drive past a billboard with graphic showing Strait of Hormuz and sewn lips of U.S. President Donald Trump in a square in downtown Tehran, Iran, Saturday, May 2, 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir'in, durma noktasına gelen ABD-İran müzakerelerini yeniden canlandırmak amacıyla Tahran'a gerçekleştirdiği kritik ziyaret sona erdi. Tahran yönetimi, görüşmelerin "son derece verimli" geçtiğini ve diplomatik kazanımların sonuçlarının yakında açıklanacağını duyururken; basına sızan bilgilere göre Münir, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve saldırıların durdurulması karşılığında deniz ablukası ile yaptırımların kaldırılmasını içeren ABD planını İran yetkililerine sundu.

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ABD ile İran arasındaki gerilimi düşürmek ve tıkandığı bildirilen müzakere sürecini yeniden başlatmak amacıyla diplomasi trafiğini sürdüren Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir, Tahran'da üst düzey temaslarda bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Galibaf, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Üyesi Muhsin Rızai ve İçişleri Bakanı ile bir araya gelen Münir, bölgesel barışın tesisi için arabuluculuk rolünü üstlendi.

TAHRAN: "GÖRÜŞMELER VERİMLİ GEÇTİ, SONUÇLAR YAKINDA AÇIKLANACAK"

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim ve Enformasyon Yardımcısı Seyed Mehdi Tabatabaei, spekülasyonların aksine temasların başarıyla tamamlandığını aktardı. Tabatabaei, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bazı yanlış medya spekülasyonlarının aksine, dost ülke Pakistan’ın Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir’in İran ziyareti son derece verimli geçti ve önemli diplomatik başarılar sağladı; bu başarıların sonuçları yakında ortaya çıkacak."

Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi de Pezeşkiyan ile yapılan görüşmenin "çok olumlu ve verimli" geçtiğini; İslamabad Mutabakat Anlaşması'nın yeniden yürürlüğe girmesi ve gerginliğin azaltılması yönünde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

İRAM MECLİS BAŞKANI GALİBAF: "ABD TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ"

Görüşmelerde ABD'nin tutumunu eleştiren İran Meclis Başkanı ve Baş Müzakereci Muhammed Bager Galibaf Washington'ın İslamabad Mutabakatı kapsamındaki sözlerini tutmadığını belirtti. Galibaf, Tahran'ın baskılara boyun eğmeyeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Mutabakat metni kapsamındaki tarafların taahhütleri açıktır ve taahhütlerini yerine getirmeyerek bölgede istikrabın sağlanmasını engelleyen ve ABD’ye karşı güvensizliğin artmasına neden olan taraf ABD’dir."

ABD'NİN TEKLİFİ MASADA: HÜRMÜZ BOĞAZI'NA KARŞILIK ABLUKANIN KALDIRILMASI

Suudi Arabistan merkezli Al Hadath kanalının üst düzey kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile geçen hafta görüşen Mareşal Münir, Tahran'a Washington'ın hazırladığı bir çözüm paketini getirdi.

Plana göre, İran yanlısı grupların saldırılarına son vermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden seyrüsefere açılması karşılığında, ABD tarafı İran'a yönelik deniz ablukasını sonlandırmayı ve yaptırımları kaldırmayı öneriyor. Görüşmelerde Rızai'nin yeni bir tırmanış yaşanması durumunda İran'ın savaşmaya devam edeceğini ancak kalıcı bir çözüm arayışında olunduğunu ilettiği öğrenildi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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