Erdoğan'dan Ahlat'ta 'terörsüz Türkiye' mesajı! "Yeni bir dönemin kapıları açılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü vesilesiyle Ahlat'ta 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te "Ahlat Etkinlik Alanı Programı"nda yaptığı konuşmada 'terörsüz Türkiye' mesajı vererek önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programına katılarak konuşma yaptı.

Konuşmasına başlarken Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne değinen Erdoğan, "Yarın tarihimizin en şanlı, en ihtişamlı destanlarından biri olan Malazgirt zaferimizin 955. seneyi devriyesini idrak edeceğiz. Ahlat'tan hareket eden o mübarek ordunun fetih rüzgarını yine coşkuyla hissedecek fethin mukaddes havasını bir kez daha teneffüs edeceğiz." dedi.

Erdoğandan Ahlatta terörsüz Türkiye mesajı! Yeni bir dönemin kapıları açılacak

"AHLAT, ANADOLU'DA YOĞRULAN MİLLET RUHUNUN HAMURUNUN MAYASIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Şunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Ahlat, şehadete ermişlerin, selamete ermişlerin, yani saitlerin, selimlerin, İlah-i Kelimetullah yolunda gaza şuuruna ermişlerin, yani gazilerin mekanıdır. Ahlat, Anadolu'da yoğrulan millet ruhunun hamurunun mayasıdır. Ahlat 14 asır boyunca burada şehit düşen sahabelerin, Sultan Alparslanlar'ın, bu ordudan fırtına gibi esen alplerin, erenlerin, gazilerin diyarıdır. Ahlat her haliyle şüheda ocağıdır, gaziler otağıdır, milletimizin kimlik vesikasıdır, tarihimizin iftihar sayfasıdır."

"KUDÜS VE İSTANBUL, AHLAT'TA VÜCUT BULAN İMANLA FETHEDİLMİŞTİR"

"Şurası muhakkak ki Malazgirt'e giden yol Ahlat'tan açılmıştır." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun düğümü Ahlat'ta çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul, Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir. Toprakları iyilikle, erdemle, adaletle, nakış nakış işleyen güç ve irade Ahlat'ta ortaya çıkmıştır. Unutmayın! Ahlat, Kubbetül İslam'dır. Ahlat bu toprakları imar, inşa ve ihya eden ecdadımızın Anadolu'ya giriş kapısıdır. Önce Malazgirt'e, devamında ebedi yurdumuz Anadolu'ya, ardından üç kıtaya şerha şerha yayılan onu bugün yine buradadır. Allah'a hamdolsun dimdik ayaktadır."

Erdoğan, "Kardeşlerim, ataların mirasına sahip çıktığınız için, şu coşkunuz, şu heyecanınız için, dosta güven veren, düşmana korku salan şu dik duruşunuz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin bu teveccühüne layık olabilmek için çalışmaya kararlı bir şekilde devam ediyoruz." dedi.

Erdoğandan Ahlatta terörsüz Türkiye mesajı! Yeni bir dönemin kapıları açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta yayınladığımız Cumhurbaşkanı Kararı ile Ahlat, Tatvan ve Güroymak sınırları içinde yer alan Nemrut Kalderası'nı milli park ilan ettik. Böylece tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bu alanı inşallah bundan sonra çok daha iyi koruyacağız. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum."

"BU KABİRLER, BU KİTABELER MİLLETİMİZİN TAPU SENETLERİDİR"

"Burada hemen yanı başımızdaki Selçuklu kabristanında ecdadın teshin ettiği 10 bine yakın mezar taşımız var." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayetlerle, kandillerle, mihrap ve hatlarla süslü ataların adeta dile getirdiği şahidelerimiz var. Bu şahideler bizim bu topraklardaki 1000 yıllık varlığımızın şahitleridir. Bu şahidelerdeki mukarnaslar, işlemeler milletimizin hikmet ve estetikte ulaştığı seviyenin simgesidir. Bu şahidelerdeki çift başlı ejderler tıpkı çift başlı Selçuklu Kartalı gibi kuvvet ve kudretimizin basiret ve ferasetimizin nişanesidir. Bu kabirler, bu sandukalar, bu kitabeler milletimizin tapu senetleridir. Bizim milli hafızamız işte bu eserlere hem de silinmemek üzere kazınmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Anadolu'yu yurt kılan şehit ve gazilerimizin her birinin asil ruhları şad olsun. Buradaki Akıncı beylerinin, gaza erlerinin, komutanların, cümle ecdadın mekanı cennet olsun. Malazgirt Zaferi'nden İstanbul'un fethine Çanakkale'den milli mücadeleye, terörle mücadele eden 15 Temmuz destanına 1000 yıldır bu aziz vatan için, bu asil millet için canlarını veren cümle şehitleri bugün bir kez daha rahmetle anıyorum. Bugün burada olduğu gibi ecdadın hatırasına sahip çıkan birliğimize, beraberliğimize dört elle sarılan herkesten Allah razı olsun diyorum."

Erdoğan, "Özellikle genç kardeşlerimizin burayı iyi dinlemesini istiyorum. Bakınız sevgili gençler Ahlat asırlar boyunca farklı kültür ve kimliklerin barış ve huzur içinde bir arada ve kardeşçe yaşadığı belde olarak tebarüz etmiştir. İlim, kültür ve medeniyet yüzyıllar boyu burada neşet etmiştir." dedi.

"MİLLETİMİZİN ÖNÜNDE YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak da konuşan Erdoğan, "İki sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak. Türkiye ile ve Türk milleti ile birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak." ifadelerini kullandı.

"BÖLGEMİZİN HUZURUNA UZANAN O KİRLİ ELLERİ ÇOK AMA İYİ BİLİYORUZ"

"Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, net mesaj vererek şunları kaydetti:

"Onlara diyorum ki ne yaparsanız yapın. Bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşçe kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek, coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak."

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN ŞAFAĞI SÖKMÜŞTÜR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye Yüzyılı'nın inşası başlamıştır. Allah'ın izniyle önümüzde ufkumuz da açıktır. Rabbimiz yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle yarın kutlayacağımız Malazgirt Zaferimizin 955. yıl dönümü şimdiden hayırlı mübarek olsun diyorum." diyerek konuşmasını bitirdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | Ahlat Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİAhlat

Haberle İlgili Daha Fazlası