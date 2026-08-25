“Güller ve Günahlar” dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım ile eşi İman Elbani, ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Hamilelik haberini yaklaşık iki hafta önce duyuran ünlü çift, bugün oğullarını kucaklarına aldı.

2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Murat Yıldırım ve İman Elbani, 2022 yılında ilk çocukları Miray’ı kucaklarına almıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, ikinci bebeklerini de uzun süre gizledi.

İKİNCİ BEBEK MÜJDESİNİ 9. AYDA VERDİLER

İman Elbani’nin ikinci kez hamile olduğu, doğuma kısa süre kala ortaya çıktı. Karnı belirginleşen Elbani, eşi Murat Yıldırım ve kızları Miray ile birlikte kamera karşısına geçerek müjdeli haberi duyurdu. Çift, aile pozlarını sosyal medya hesaplarından “Good news (güzel haberler)” notuyla paylaştı.

Murat Yıldırım ikinci kez baba oldu! İşte oğlunun ismi…

OĞULLARINA KEREM ADINI VERDİLER

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, hamileliğinin 9. ayında bebek beklediklerini açıklayan İman Elbani, bugün doğum yaptı. Ünlü çiftin bir erkek bebeği dünyaya geldi.

Murat Yıldırım ve İman Elbani, oğullarına Kerem adını verdi. İkinci kez baba olan Yıldırım, oğlunu kucağına almanın mutluluğunu yaşarken, başrolünde yer aldığı “Güller ve Günahlar” dizisinin ikinci sezon çekimleri için sete çıkmaya hazırlanıyor.

KEREM NE DEMEK?

Kerem ismi Arapça kökenlidir ve genel olarak “cömertlik, iyilik, asalet, lütuf, ikram” anlamlarına gelir.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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