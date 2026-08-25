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Ekonomi

Ceviziyle ünlü ilçede verim yüzde 70 eridi! Bu yıl altın kadar pahalı olacak

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Ceviziyle ünlü ilçede verim yüzde 70 eridi! Bu yıl altın kadar pahalı olacak

Çorum'un coğrafi işaretli Oğuzlar cevizinde, 2025 yılında yaşanan zirai donun olumsuz etkileri bu sezon da devam ediyor. 5 Eylül'de başlayacak hasat öncesinde, ağaçlardaki kurumalar nedeniyle 2024'te 7 bin ton olan rekoltenin bu yıl 2 bin ton seviyesinde kalması bekleniyor. İki yıldır ciddi verim kaybı yaşayan üreticiler, ağaçlarda yeni filizlerin oluşmasıyla birlikte gelecek sezon rekoltenin yüzde 90 seviyelerine yeniden ulaşmasını umut ediyor.

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Türkiye genelinde 11 Nisan 2025'te etkili olan zirai dondan ceviz ağaçlarının etkilenmesi nedeniyle geçen yıl ürün alamayan çiftçiler, bu yıl emeklerinin karşılığını alabilmek için 5 Eylül'de bahçelere girecek. Bazı ceviz ağaçlarının dallarında kurumaların olduğu ilçede üreticiler, zirai don nedeniyle geçen yıl yaşadığı kaybı bu yıl telafi edemeyecek olmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Çorum Ceviz Üreticiler Birliği Başkanı Oğuz Hantal, ceviz ağaçlarında zirai donun etkilerinin devam ettiğini söyledi. Coğrafi işaret tescilli Oğuzlar cevizinin kolay kırılan ince kabuğu, dil yakmayan lezzeti ve kalitesiyle ün yaptığını belirten Hantal, zirai don nedeniyle üreticilerin iki sezondur yeterince mahsul elde edemediğini bildirdi.

Ceviziyle ünlü ilçede verim yüzde 70 eridi! Bu yıl altın kadar pahalı olacak
Başlık ResmiCeviziyle ünlü ilçede verim yüzde 70 eridi! Bu yıl altın kadar pahalı olacak

"GELECEK YIL YÜZDE 90 REKOLTE SEVİYELERİNE ÇIKMAYI UMUYORUZ"

Hantal, "2024'te 7 bin tona yakın ceviz hasat etmiştik. Bu sene 2 bin ton civarında ceviz hasat etmeyi bekliyoruz. 2025 yılındaki donun etkisiyle bu yıl verimimiz düştü. Ancak bu yıl ağaçlarda meyve gözlerinden sonra yeni gözler oluştu. Yeni bir zirai don olmazsa gelecek yıl yüzde 90 rekolte seviyelerine çıkmayı umuyoruz." dedi.

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"EKİM AYININ BAŞINDA HASADI BİTİRMİŞ OLURUZ"

İlçede üreticilerin ceviz hasadına hazırlandığını dile getiren Hantal, "Ceviz ağaçlarının bütün bakımlarını bitirdik, sulama işlerini tamamladık, hasat için hazırlıklara başladık. Oğuzlar cevizi, Türkiye'de ilk hasat edilen ceviz türlerinden. 5 Eylül'den itibaren hasat çalışmalarına başlamış oluruz. Hasat dönemimiz 20 gün kadar sürüyor. Ekim ayının başında hasat sürecimizi tamamen bitirmiş oluruz." diye konuştu.

Ceviziyle ünlü ilçede verim yüzde 70 eridi! Bu yıl altın kadar pahalı olacak
Başlık ResmiCeviziyle ünlü ilçede verim yüzde 70 eridi! Bu yıl altın kadar pahalı olacak

"AĞAÇLAR HALA KENDİNE GELEMEDİ"

Babasından devraldığı ceviz yetiştiriciliğini 30 yıldır sürdüren İsa Gümüş ise Oğuzlar cevizinin lezzetli aroması, ince kabuğu, raf ömrünün uzun olması ve beyaz rengi gibi özellikleriyle diğer ceviz türlerinden ayrıldığına işaret etti. Zirai don nedeniyle üretici ve tüketicilerin son yıllarda Oğuzlar cevizinden mahrum kaldığını aktaran Gümüş, "Geçen yıl Oğuzlar'da ceviz hiç yoktu. Bütün üreticiler sıkıntıdaydı. Geçen yılın sıkıntısı bu yıl da devam ediyor. Ağaçların dalları geçen sene dondan yandı, kurudu. Ağaçlar hala kendine gelemedi. Verim oldukça düşük. Gelecek seneden ümitliyiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Çiftçi Gümüş, rekoltesi düşen cevizin iç dolgunluğu ve kalitesinin de hasat döneminde anlaşılacağını sözlerine ekledi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Oğuzlar
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