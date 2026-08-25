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Spor

Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon maçı kamp kadrosu belli oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Olimpik Lyon takımıyla oynayacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. sakatlıkları olan Mert Günok, Marco Asensio, Çağlar Söyüncü ve Kerem Aktürkoğlu kadroda yer almazken, takımdan ayrılacağı iddia edilen Talisca kadroda yer aldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'lik ilk maçın rövanşında yarın Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu netleşti.

Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan açıklamaya göre sakatlıkları olan Mert Günok, Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü'nün dışında TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu, kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçenin Olimpik Lyon maçı kamp kadrosu belli oldu
Başlık ResmiFenerbahçenin Olimpik Lyon maçı kamp kadrosu belli oldu

AYRILACAĞI KONUŞULAN TALİSCA DA KADRODA

Fenerbahçe'nin 21 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Ederson, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Romelu Lukaku, Vedat Muric.

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Fenerbahçe
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Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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