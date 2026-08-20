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Ekonomi

TÜİK açıkladı! Tarımsal girdi enflasyonu geriledi

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TÜİK açıkladı! Tarımsal girdi enflasyonu geriledi
Fotoğraf Başlığı TÜİK açıkladı! Tarımsal girdi enflasyonu geriledi

Tarım-GFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,92 gerilerken yıllık bazda yüzde 32,06 arttı. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 50,99 ile gübre ve toprak geliştiricilerde görülürken, aylık bazda bina bakım masrafları yüzde 3,88 ile en fazla yükselen alt grup oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,92 geriledi. Endeks, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 16,92, Haziran 2025'e göre yüzde 32,06 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 34,02 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,20 azalış olurken tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,93 artış kaydedildi.

Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,88, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 21,49 yükseliş görüldü.

TÜİK açıkladı! Tarımsal girdi enflasyonu geriledi
Başlık ResmiTÜİK açıkladı! Tarımsal girdi enflasyonu geriledi

ALT GRUPLAR

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 9 alt grup daha düşük, 2 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Haziranda yıllık bazda artışın en az olduğu alt gruplar, yüzde 20,47 ile malzemeler, yüzde 22,60 ile tarımsal ilaçlar oldu. Yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 50,99 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 34,40 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük ve 7 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

Haziranda bir önceki aya göre enerji ve yağlayıcılarda yüzde 2,61 azalış görülürken veteriner harcamaları yüzde 3,32 ile en az artış gösteren alt grup oldu.

Buna karşılık, aylık artışın en yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 1,33 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 3,88 ile bina bakım masrafları olarak hesaplandı.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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