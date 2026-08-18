FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri güç sıralaması: 12 Dev Adam zirvede

Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takımımız, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" ilk sıradaki yerini korudu.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2'nci turu öncesinde güç sıralaması güncellendi. FIBA'nın sitesinde, ilk turda 6'da 6 yapan A Milli Basketbol Takımı zirvede yer aldı.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman

Türkiye'yi güç sıralamasında Fransa, Sırbistan, Polonya ve Almanya takip etti.

Ay-yıldızlı ekibimiz, Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur J Grubu ilk maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Litvanya ile karşılaşacak. Milliler, pencerenin diğer maçında 31 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.30'da Laugardalshöll Arena'da İzlanda'ya konuk olacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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