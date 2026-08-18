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Dünya

Ne cam kırıldı ne kapı zorlandı! Kıbrıslı iş insanının aracını tabletle açıp soydular

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Ne cam kırıldı ne kapı zorlandı! Kıbrıslı iş insanının aracını tabletle açıp soydular
Fotoğraf Başlığı Ne cam kırıldı ne kapı zorlandı! Kıbrıslı iş insanının aracını tabletle açıp soydular

Güney Kıbrıs’ın Larnaka kentinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Türk iş insanı Hasan Caner'in aracını dijital bir cihazla açan hırsızlar yüklü miktarda döviz çaldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Güney Kıbrıs'ın Larnaka şehrinde bulunan alışveriş merkezinin otoparkındaki hırsızlık duyanları şaşkına çevirdi. Edinilen bilgilere göre olay, Türk iş insanı Hasan Caner’in aracını Larnaka’daki bir alışveriş merkezinin otoparkına bırakmasının ardından meydana geldi.

HİÇBİR FİZİKSEL MÜDAHALEDE BULUNMADILAR

Şüpheli kişi veya kişilerin, aracın kapılarını herhangi bir fiziki müdahalede bulunmadan dijital tablet benzeri bir cihaz kullanarak açtıkları tespit edildi. Araca giren şüphelilerin, araç içerisinde bulunan yüklü miktardaki dövizin yanı sıra Caner’in eşine ait cüzdandaki paraları da alarak bölgeden uzaklaştıkları öğrenildi. Hırsızlığın fark edilmesinin ardından olay Rum polisine bildirildi ve soruşturma başlatıldı.

Ne cam kırıldı ne kapı zorlandı! Kıbrıslı iş insanının aracını tabletle açıp soydular
Başlık ResmiNe cam kırıldı ne kapı zorlandı! Kıbrıslı iş insanının aracını tabletle açıp soydular

OTOPARKTA GÜVENLİK KAMERASI BULUNMUYOR

Olayın meydana geldiği otoparkta güvenlik kamerası bulunmadığı öğrenilirken, Rum polisinin şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin belirlenebilmesi için çevredeki diğer güvenlik kameralarını incelemeye aldığı belirtildi. Polisin, alışveriş merkezi çevresindeki farklı noktalarda bulunan kamera kayıtlarını tespit ederek şüphelilerin geliş ve kaçış güzergâhını ortaya çıkarmaya ve olayı aydınlatmaya çalıştığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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