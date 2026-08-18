Oktay Saral'dan Kuriş'i savunan Kuytul'a ağır sözler: Suyun iyice ısındı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Alihan Kuriş Suç Örgütü üyelerine 'direnme' çağrısı yapan Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'a sosyal medyadan cevap verdi. Saral paylaşımında "Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek!" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un paylaştığı bir videoyu sosyal medya hesabından alıntılayarak tepki gösterdi.

Kuytul söz konusu videoda, Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik operasyonla alakalı, "Devlet de, hükümet de her cemaati susturamayacağını öğrenmeli. Her yere kayyum atayamayacağını öğrenmeli. Cemaatin başına kimin geçeceğine devlet mi karar verecek?" deyip örgüt üyelerinin direnmesi gerektiğini söyledi.

Saral, Kuytul'un bu sözlerine, "Din bezirgânı, bozguncu Kuytul!" başlığı ile cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral

X sayfasından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Kuytul'a yönelik şunları söyledi:

"Rabbimiz buyuruyor ki: “Onlara: ‘Yeryüzünde fesat çıkarmayın’ denildiğinde, ‘Biz ancak ıslah edicileriz’ derler. Dikkat edin! Asıl bozguncular onlardır; fakat farkında değillerdir.” Bugün kendisini “ıslah edici” diye pazarlayanların, yarın milletin vicdanında nasıl anılacağını elbette zaman gösterecektir.

"FETÖ'NÜN AKIBETİ ORTADADIR"

Dini, milleti ve mukaddes değerleri kendi yapılanmalarına kalkan edenler şunu asla unutmasın: FETÖ’nün akıbeti ortadadır. Alihan Kuriş ve avanelerinin bedbaht sonu da aşikârdır. Devletten büyük hiçbir güç yoktur. Kim devlete kafa tutarsa, karşısında milletin iradesini ve hukukun kudretini bulur.

Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek! Devletin kurumları üzerinden hesap kurmaya, milletin inancını istismar ederek nüfuz devşirmeye, din kisvesi altında kendinize ayrı bir otorite alanı oluşturmaya kalkışmayın!

Milletin dini sizin ticaretiniz değil, devlet sizin tasarrufunuz değil, Türkiye sizin mülkünüz hiç değildir! Bu ülkede son sözü din tüccarları değil devlet, şahıslar değil millet, karanlık yapılar değil hukuk söyler!"

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Haberle İlgili Daha Fazlası