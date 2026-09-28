Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Ertan Torunoğulları'ndan Aziz Yıldırım'a N'Golo Kante çıkışı: Manidar buluyorum

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Ertan Torunoğulları'ndan Aziz Yıldırım'a N'Golo Kante çıkışı: Manidar buluyorum
Başlık ResmiErtan Torunoğullarından Aziz Yıldırıma NGolo Kante çıkışı: Manidar buluyorum

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Ertan Torunoğulları, yaklaşık 7 saat süren Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem olan N'Golo Kante'ye dair açıklama yaptı. Başkan Aziz Yıldırım, Fransız orta sahanın transferi hakkında, "41 milyon 900 bin euro maaş ve imza. Bonservis 5 milyon, menajer 3 milyon 200 bin, 3 milyon euro daha menajer söylüyor. Yüzde 40 da vergi koy" demişti.

Kaydet
|

Fenerbahçe'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda öne çıkan konulardan biri de N'Golo Kante'nin maliyeti oldu. Eski yöneticilerden Ertan Torunoğulları, 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki Fransız futbolcuya ilişkin açıklama yaptı.

Fenerbahçe, N'Golo Kante'ye 14 milyon 400 bin euro imza parası ödendiğini duyurmuştu.
Başlık ResmiFenerbahçe, N'Golo Kante'ye 14 milyon 400 bin euro imza parası ödendiğini duyurmuştu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe
SPOR

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin kasasındaki rakamı açıkladı: "Hangi şirkette bu para var?"

"MALİYET VERGİ DAHİL YÜKSEK GÖSTERİLİYOR"

Sosyal medya hesabından Kante konusuna değinen eski yönetici Ertan Torunoğulları, "Bir Fenerbahçeli olarak kulübümüzün her tartışmasında değerli futbolcumuz Kante'nin isminin geçmesinden rahatsızım. Maliyetlerin daha da yüksek görünmesi için rakamların vergi dahil olarak dile getirilmesini de manidar buluyorum. Sanırım ülkede sadece N'Golo Kante için vergi uygulaması var. Diğer oyuncular için vergi alınmıyor. Umarım ilerleyen dönemlerde halihazırda kadromuzda yer alan isimleri kamuoyu önüne atma alışkanlığından vazgeçeriz" ifadelerini kullandı.

Fransız futbolcu, 2026-2027 sezonunda 11 milyon euro garanti ücret alacak.
Başlık ResmiFransız futbolcu, 2026-2027 sezonunda 11 milyon euro garanti ücret alacak.

"MENAJERİ 3 MİLYON EURO DAHA İSTİYOR"

"Kante transferi... 41 milyon 900 bin euro maaş ve imza parası. Bonservis 5 milyon, menajer 3 milyon 200 bin, 3 milyon euro daha menajer söylüyor. Yüzde 40 da vergi koyacaksın, devlet alıyor. Hepsi burada var" diyen Başkan Aziz Yıldırım, Torunoğulları'na yönelik, "Hepsine çalıştım geldim. 'Kante’yi satacağım' diyorsun. Gel, konuşalım. Açığız" sözlerini sarf etmişti.

ÖNERİLEN HABERLER
Türkiye
SPOR

Türkiye'den UEFA'ya şikayet ve ceza: Kerem Aktürkoğlu maaşını Yıldırım duyurdu
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
'BALIKÇI İSMET' DETAYI!
'BALIKÇI İSMET' DETAYI!
CHP’li eski vekilin kardeşi adına 3,1 milyar TL çıkış
KİLİT İSİM TESLİM OLDU
KİLİT İSİM TESLİM OLDU
Fon soruşturmasında yeni gelişme
TOPRAK ÇÖKTÜ, EVLER GÖMÜLDÜ
TOPRAK ÇÖKTÜ, EVLER GÖMÜLDÜ
Ülkeyi vuran sel sonrası korkunç manzara
PEŞİN ÖDEYENE %15 İNDİRİM
PEŞİN ÖDEYENE %15 İNDİRİM
TOKİ, 46 ilde 383 arsayı satışa çıkardı
SPK ÖDEME DETAYINI AÇIKLADI
SPK ÖDEME DETAYINI AÇIKLADI
Tasfiye edilen fonlarda parası kalanlar dikkat!
'MANİDAR BULUYORUM'
'MANİDAR BULUYORUM'
Torunoğulları'ndan Yıldırım'a Kante çıkışı
"FİTİL FİTİL GETİRİLMELİ!"
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon krizi açıklaması
MÜFETTİŞLER SAHAYA İNİYOR!
MÜFETTİŞLER SAHAYA İNİYOR!
Okullarda tedbirler yerinde gözden geçirilecek
'ÇOK ŞAŞIRDIM'
'ÇOK ŞAŞIRDIM'
Leao'dan Süper Lig ve Galatasaray itirafı
İETT DEHŞETİNDE KARAR!
İETT DEHŞETİNDE KARAR!
Otobüs şoförüne 30 yıl hapis cezası verildi
'ÖZELLİKLE 2 YILDIZA DİKKAT'
'ÖZELLİKLE 2 YILDIZA DİKKAT'
İtalyanlar, Türkiye maçı öncesi Mancini'yi uyardı
GRAMDA 200 LİRALIK KAYIP!
GRAMDA 200 LİRALIK KAYIP!
Altın neden düşüyor? İşte 3 sebep
HİROŞİMA'YI 16'YA KATLADI
HİROŞİMA'YI 16'YA KATLADI
İsrail, Gazze’yi haritadan sildi! Yıkımın boyutu korkunç
KIZ ÖĞRENCİ TÜFEKLE GELDİ!
KIZ ÖĞRENCİ TÜFEKLE GELDİ!
Öğretmenler ve veliler son anda fark etti
DUVARDAN 178 MİLYON LİRA ÇIKTI
DUVARDAN 178 MİLYON LİRA ÇIKTI
Polis kovayla taşımak zorunda kaldı
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
Peş peşe uyarı! Yağışlar kuvvetlenecek
'LÜTFEN YALANLA'
'LÜTFEN YALANLA'
Netanyahu, 7 Ekim için BAE liderine yalvardı!
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK MESAJ
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK MESAJ
Fon yatırımcılarının parası ne olacak?
'GERÇEK DOSTLARIMIZI GÖRÜN'
'GERÇEK DOSTLARIMIZI GÖRÜN'
Afrika ülkesi Türkiye üzerinden Macron'a ders verdi
HAALAND İLE KIYASLADI
HAALAND İLE KIYASLADI
Jesus, Galatasaraylı yıldızı göklere çıkardı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar ne zaman?
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Kaydet
Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlıkları
Kaydet
TOKİ, 46 ilde 383 arsayı satışa çıkardı! Peşin ödeyene yüzde 15 indirim
TOKİ, 46 ilde 383 arsayı satışa çıkardı! Peşin ödeyene yüzde 15 indirim
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.