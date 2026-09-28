Ertan Torunoğulları'ndan Aziz Yıldırım'a N'Golo Kante çıkışı: Manidar buluyorum

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Ertan Torunoğulları, yaklaşık 7 saat süren Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem olan N'Golo Kante'ye dair açıklama yaptı. Başkan Aziz Yıldırım, Fransız orta sahanın transferi hakkında, "41 milyon 900 bin euro maaş ve imza. Bonservis 5 milyon, menajer 3 milyon 200 bin, 3 milyon euro daha menajer söylüyor. Yüzde 40 da vergi koy" demişti.

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Fenerbahçe'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda öne çıkan konulardan biri de N'Golo Kante'nin maliyeti oldu. Eski yöneticilerden Ertan Torunoğulları, 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki Fransız futbolcuya ilişkin açıklama yaptı.

Fenerbahçe, N'Golo Kante'ye 14 milyon 400 bin euro imza parası ödendiğini duyurmuştu.

"MALİYET VERGİ DAHİL YÜKSEK GÖSTERİLİYOR"

Sosyal medya hesabından Kante konusuna değinen eski yönetici Ertan Torunoğulları, "Bir Fenerbahçeli olarak kulübümüzün her tartışmasında değerli futbolcumuz Kante'nin isminin geçmesinden rahatsızım. Maliyetlerin daha da yüksek görünmesi için rakamların vergi dahil olarak dile getirilmesini de manidar buluyorum. Sanırım ülkede sadece N'Golo Kante için vergi uygulaması var. Diğer oyuncular için vergi alınmıyor. Umarım ilerleyen dönemlerde halihazırda kadromuzda yer alan isimleri kamuoyu önüne atma alışkanlığından vazgeçeriz" ifadelerini kullandı.

Fransız futbolcu, 2026-2027 sezonunda 11 milyon euro garanti ücret alacak.

"MENAJERİ 3 MİLYON EURO DAHA İSTİYOR"

"Kante transferi... 41 milyon 900 bin euro maaş ve imza parası. Bonservis 5 milyon, menajer 3 milyon 200 bin, 3 milyon euro daha menajer söylüyor. Yüzde 40 da vergi koyacaksın, devlet alıyor. Hepsi burada var" diyen Başkan Aziz Yıldırım, Torunoğulları'na yönelik, "Hepsine çalıştım geldim. 'Kante’yi satacağım' diyorsun. Gel, konuşalım. Açığız" sözlerini sarf etmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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