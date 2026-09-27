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Spor

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin kasasındaki rakamı açıkladı: "Hangi şirkette bu para var?"

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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin kasasındaki rakamı açıkladı:
Başlık ResmiAziz Yıldırım, Fenerbahçenin kasasındaki rakamı açıkladı: Hangi şirkette bu para var?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli kulübe birçok kalemde kaynak sağlamaya çalıştıklarını belirterek kasalarında 77 milyon avro olduğunu söyledi. Göreve geldikten sonra 180 milyon avroluk sponsorluk anlaşması yaptıklarını kaydeden Yıldırım, "Toplamda kasamızda 77 milyon avro var. Hangi şirketin kasasında bu para var?" dedi.

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Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen olağan mali ve idari genel kurulunda açıklamalarda bulundu.

"ATAŞEHİR'DEN GELECEK PARA, BORÇ KAPATACAK"

Herkesin Fenerbahçe'ye sahip çıkmasını isteyen sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Fenerbahçe sahipsiz haberiniz olsun. 3 Temmuz'da sokaklarda olan, Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var. Bir sessizliğin de derinliği vardır. 'Fenerbahçe şampiyon olacak' dedim, diyorum. Bunu inanarak söylüyorum. Ben bir sene sonra yokum. O yüzden destek olun." diye konuştu.

Ataşehir arazisindeki projeden 100 milyon avroya yakın para geleceğini belirten Yıldırım, "Oradan gelecek para, borç kapatacak. Başka bir yere harcanmayacak. Açık söyleyeceğiz, bu kadar borcumuz var, bu kadar paramız var diye. Borç neyse hepsini söyleyeceğim." diye konuştu.

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"KASAMIZDA 77 MİLYON AVRO VAR"

Aziz Yıldırım, tüzüğe kulübün mallarının satışını yasaklayan madde koyduracağını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe'de satmayı kaldırdık. Mal alındıktan sonra kimse babasının malı gibi satamaz. Biz de babamızın malı olmadığı için satmıyoruz. Samandıra'da 15 dönümlük bir kısım var, kulüp burayı satın alsın. Kulübün parasıyla alacağız. 13. madde yatırım yapılması, tesis yapılması gibi konular. İlk sırada Kenan Evren Lisesi var. 2001 ya da 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığıyla anlaşma yapmıştık. 3 okul ve 1 salon yaptık ama vermediler. Onay verirseniz oraya proje yapacağız. Maltepe'de aynı projenin yapılmasını arzu ediyoruz. 6 tane çim saha, 5 bin kişilik stat yapılacak buraya. Burayı bizler yaptırıyoruz. Mart, nisan ayı gibi 6 çim saha Fenerbahçe'nin emrine verilecek, parasını yönetim kurulu karşılayacak. Dereağzı'ndaki Metin Aşık Tesisleri depremden dolayı rapor alındığı için yıkılacak. Bir kadın futbol maçında çatıdan beton düştü, hemen yıkıma başladık. Yeni projeyi yaptıracağız, adını da Metin Aşık olarak devam ettireceğiz. Stadın da kapasitesini 64 bine çıkarıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bizi kabul ettiğinde bu konu açıldı. 'Hemen başlayın, yapın.' diye talimat da verdi. 1 hafta 10 güne kadar onay çıkar. Kasım ayına kadar da inşaat dışarıdan başlar."

Aziz Yıldırım
Başlık ResmiAziz Yıldırım

"180 MİLYON AVROLUK SPONSORLUK ANLAŞMASI YAPTIK"

Görev geldikten sonra kulübün kasasına önemli bir miktar para koyduklarını vurgulayan Aziz Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 180 milyon avroluk sponsorluk anlaşması yaptık, paralar geliyor. Bizim olduğumuz dönemde ne hisse senedi satacağız ne sermaye artışı yapacağız. Buna ihtiyacımız yok. Mayıs sonu itibarıyla 24 milyon avro açığımız görünüyor. Ama buna sponsor gelirlerimiz konulmadığı için böyle bir açık görünüyor. Kongre geldiği zaman 'Ben size denk şekilde teslim ediyorum.' diyeceğim. 8 Haziran'dan 24 Eylül 2026'ya kadar Fenerbahçe'nin geliri 197 milyon avro. Şampiyonlar Ligi'nden 26 milyon avro geldi. Bizim gibi şahıslardan 40 milyon avro geldi. Kombine geliri 30, bilet geliri 5 milyon avro, loca geliri 10 milyon avro. Gelirimiz 197 milyon 454 bin 995 avro. Bunun içinde 7 milyon avro önceki yönetimden bize bırakılan para. 4 ayda 197 milyon avro kaynak üretmişiz. Giderlerimiz ise 22 milyon avro. Futbol takımının giderleri 105 milyon avro. Toplam giderimiz 127 milyon avro. Toplamda kasamızda 77 milyon avro var. Hangi şirketin kasasında bu para var?"

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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