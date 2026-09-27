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Yaşam

1 hafta sürecek! Orhan Şen uyardı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşebilir, sel riski var

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1 hafta sürecek! Orhan Şen uyardı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşebilir, sel riski var
Başlık Resmi1 hafta sürecek! Orhan Şen uyardı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşebilir, sel riski var

Parçalı bulutlu havanın hakim olduğu Türkiye için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Pazartesi gününden itibaren yağışların bütün Türkiye'ye yayılacağını belirterek “Yani bir hafta yağış var. Sıcaklıklar tüm Türkiye'de 4-5 derece düşecek. Ekim, Kasım, Aralık aylarındaki yağışlar şiddetli olacak” dedi. Taşkın ve su baskını riskine karşı da uyaran Şen “İç Ege ve İç Anadolu'nun batısındaki yağışlar biraz kuvvetli gözüküyor. Çorum ve Tokat civarında da kuvvetli. Buradaki vatandaşların taşkın tehlikesi, riski var” diyerek önlem alınması için çağrı yaptı. Ankara için ise 50 kilogram yağış uyarısı yapıldı.

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CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni haftanın hava durumunu değerlendirdi. Canlı yayında açıklamalar yapan Şen, eylül ayının son günlerinde yaz sıcaklarının sona erdiğini belirtti.

1 hafta sürecek! Orhan Şen uyardı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşebilir, sel riski var
Başlık Resmi1 hafta sürecek! Orhan Şen uyardı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşebilir, sel riski var

Şen “Bundan sonra sonbahar kalıntılarına başladık. Yağışlı mevsime giriyoruz artık. Sıcaklık o kadar fazla değil. Güneş de yok. Bu sene Türkiye'de yağışlar bol olacak ama yağmur yağışları bol olacak. Bunun nedenlerini hep yayınlarda söylüyoruz. Süper el ninonun dünyanın belirli bölgelerinde yağışları fazlalaştıracağı, kışı da ılıman olarak geçireceğini modeller söylüyor. Dolayısıyla bu yağışların artıracağını tahmin ediliyor” dedi.

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SEL SU BASKINI RİSKİ VAR MI?

Ekim, Kasım, Aralık aylarındaki yağışların şiddetli olacağını ifade eden Şen, taşkın ve su baskını riskine karşı da uyardı.

“SU BASKINI YAPACAK TİP GİBİ”

Şu anda Avrupa yakasında yağış olduğunu belirten Şen “Arnavutköy civarında yağış başladı. Bu tarafta Avrupa yakasında da akşam biraz da şiddetli olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla bir bugünkü yağışlara baktığımız zaman İç Ege ve İç Anadolu'nun batısındaki yağışlar biraz kuvvetli gözüküyor” dedi.

Şen şöyle konuştu:

Marmara'nın batısında, Çanakkale civarında, İstanbul'da da var kuvvetli rüzgar ama çok fırtına şeklinde olmayacak. Büyük bir ihtimalle 40-50 kilometre hızla esecek. İç Ege ve Batı bölgesinde yağışlar kuvvetli, bunun yanında Çorum ve Tokat civarında da kuvvetli. Haftaya bakacağız, yağışların yerel olarak bölgelere göre kuvvetli ve su baskını yapacak tip olması büyük bir ihtimalle olacak gibi geliyor. Bunlara da dikkat etmemiz gerekecek. Buradaki vatandaşların taşkın tehlikesi, riski var.

“SICAKLIK 20 DERECEYE DÜŞECEK”

Şen, bugünkü hava durumuna ilişkin ise Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklığın bu akşamdan itibaren 3-4 derece düşeceğini belirtti. Şen “İstanbul'da, batı bölgelerde sıcaklık bugün 23-24 derece. Yarın sıcaklık İstanbul'da 20 dereceye düşecek 3-4 derece. İzmir'de 22-23 dereceye kadar düşecek. Ankara'da 16 dereceye kadar düşecek” dedi.

1 hafta sürecek! Orhan Şen uyardı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşebilir, sel riski var
Başlık Resmi1 hafta sürecek! Orhan Şen uyardı: Metrekareye 50 kilogram yağış düşebilir, sel riski var

PAZARTESİDEN İTİBAREN NASIL OLACAK?

Pazartesi gününden itibaren yağışların bütün Türkiye'ye yayılacağını ifade eden Şen “Önümüzdeki cumartesi gününe kadar yani bir hafta yağış var. İstanbul'da yağış var. İstanbul'da yağışın bu payını alacak ama bu arada sıcaklıklar da düşecek. Sıcaklıklar tüm Türkiye'de 4-5 derecelik bir düşüşler kayacak. Yani bir sonbahar havası haftaya iyice Türkiye üzerine oturacak. Ama yarışlar zaman zaman bazı bölgelerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Dolayısıyla ona da dikkat edeceğiz. Yağışlar, sıcaklıklar düşecek dedik. İstanbul'da da 19-18 dereceye, Ankara'da 16 dereceye kadar düşecek sıcaklıklar. Gece sıcaklıkları ise İstanbul'da 20'nin altına düşmeyen gece sıcaklıklar da artık 14-15 dereceye kadar geriledi” dedi.

ANKARA İÇİN 50 KİLOGRAM UYARISI

Öte yandan Ankara Valiliği tarafından yapılan uyarıda ise kente yaklaşık 50 kilogram yağış düşmesi beklendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece ile yarın öğle saatleri arasında Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kilogram/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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