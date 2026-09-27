Meteoroloji’nin yeni hava durumu raporuna göre bugün ülke genelinde çok bulutlu hava hakim olacak, hava sıcaklığı Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ile 5 derece azalacak. İstanbul dahil 26 ilde sağanak yağış beklenirken, İstanbul’da sıcaklığın 20 derece altına kadar düşmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji’nin son uyarıları…

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Hava sıcaklığının ise Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı öngörülüyor.

Balkan soğuğu geri döndü! Meteoroloji tek tek sıraladı, İstanbul dahil 26 ilde sağanak alarmı

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ALARMI

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda şöyle denildi:

Marmara (Edirne dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevreleri ile Kocaeli ve Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA VE EGE İÇİN RÜZGAR UYARISI

Sağanak yağışın yanı sıra bazı bölgelerde kuvvetli rüzgarın da etkili olacağını belirten Meteoroloji “Rüzgarın, genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor” diyerek uyardı.

Balkan soğuğu geri döndü! Meteoroloji tek tek sıraladı, İstanbul dahil 26 ilde sağanak alarmı

Öte yandan İstanbul’da ise havanın bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

26 İLDE SAĞANAK ALARMI

Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısı yaptığı iller ise şöyle;

Bölge İller Marmara Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli Ege Afyonkarahisar, İzmir, Manisa, Uşak Akdeniz Adana, Antalya, Hatay, Isparta İç Anadolu Ankara, Eskişehir, Konya, Nevşehir Batı Karadeniz Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak Orta ve Doğu Karadeniz Amasya, Rize, Samsun, Trabzon Doğu Anadolu Erzurum, Kars

Balkan soğuğu geri döndü! Meteoroloji tek tek sıraladı, İstanbul dahil 26 ilde sağanak alarmı

SICAKLIK 20 DERECE ALTINA İNECEK

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ise İstanbul’da önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde yağışların süreceğini belirtti. AKOM açıklamasında “22-24 °C aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların Pazar günü itibarıyla azalarak tekrardan 20 °C'lerin altına gerileyeceği tahmin ediliyor” dedi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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