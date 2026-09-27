Balkan soğuğu geri döndü! Meteoroloji tek tek sıraladı, İstanbul dahil 26 ilde sağanak alarmı
Meteoroloji’nin yeni hava durumu raporuna göre bugün ülke genelinde çok bulutlu hava hakim olacak, hava sıcaklığı Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ile 5 derece azalacak. İstanbul dahil 26 ilde sağanak yağış beklenirken, İstanbul’da sıcaklığın 20 derece altına kadar düşmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji’nin son uyarıları…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Hava sıcaklığının ise Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı öngörülüyor.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ALARMI
Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda şöyle denildi:
Marmara (Edirne dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevreleri ile Kocaeli ve Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA VE EGE İÇİN RÜZGAR UYARISI
Sağanak yağışın yanı sıra bazı bölgelerde kuvvetli rüzgarın da etkili olacağını belirten Meteoroloji “Rüzgarın, genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor” diyerek uyardı.
Öte yandan İstanbul’da ise havanın bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
26 İLDE SAĞANAK ALARMI
Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısı yaptığı iller ise şöyle;
|Bölge
|İller
|Marmara
|Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli
|Ege
|Afyonkarahisar, İzmir, Manisa, Uşak
|Akdeniz
|Adana, Antalya, Hatay, Isparta
|İç Anadolu
|Ankara, Eskişehir, Konya, Nevşehir
|Batı Karadeniz
|Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak
|Orta ve Doğu Karadeniz
|Amasya, Rize, Samsun, Trabzon
|Doğu Anadolu
|Erzurum, Kars
SICAKLIK 20 DERECE ALTINA İNECEK
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ise İstanbul’da önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde yağışların süreceğini belirtti. AKOM açıklamasında “22-24 °C aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların Pazar günü itibarıyla azalarak tekrardan 20 °C'lerin altına gerileyeceği tahmin ediliyor” dedi.