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İstifacılar Mansur Yavaş’ı bekliyor! CHP’den kopan başkanların yol haritası belli oldu

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İstifacılar Mansur Yavaş’ı bekliyor! CHP’den kopan başkanların yol haritası belli oldu
Başlık Resmiİstifacılar Mansur Yavaş’ı bekliyor! CHP’den kopan başkanların yol haritası belli oldu "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ardından CHP’den istifa eden 8 ilçe belediye başkanının yeni dönemdeki yol haritası netleşti. Bağımsız kalacaklarını açıklayan başkanlar, bundan sonraki süreçte Mansur Yavaş ile birlikte hareket edeceklerini duyurdu.

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Berat Temiz
BERAT TEMİZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte CHP’den istifa eden 8 ilçe belediye başkanının siyasi yol haritası netleşmeye başladı. Gazetemize konuşan Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, bundan sonraki süreçte Mansur Yavaş ile birlikte hareket edeceklerini söyledi.

"MANSUR AĞABEY'İN ALACAĞI HER KARARA UYACAĞIZ"

Kasap, “Bizim durumumuz daha farklı, ikimiz de Beypazarlıyız. Mansur Ağabey’in alacağı her karara eksiksiz uyacağız. Şu an bağımsızız ama ayrı hareket etmeyeceğiz. Bu yola birlikte çıktık, ayrı hareket etmemiz düşünülemez. Bundan sonraki süreçte de Mansur Ağabey’in yanında, onun göstereceği istikamette hareket edeceğiz. Mansur Ağabey nasıl bir karar alırsa alsın, biz onunla aynı çizgide olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Yavaş'tan ayrı bir siyasi çizgi oluşturmayacaklarını vurgulayan Koçak da “Mansur Başkan bizim ağabeyimiz. Yolumuza onunla devam edeceğiz. Mansur Ağabey’den ayrı, bağımsız hareket etmeyeceğiz. Ankara özelindeki umudu Türkiye geneline taşıyacağız. Mansur Başkan'ın ortaya koyduğu siyasi iradeye destek vereceğiz. Bundan sonra da kendisinden ayrı bir yol çizmemiz söz konusu değil" değerlendirmesinde bulundu.

“VERDİĞİM SÖZLERİN ARKASINDAYIM”

Yavaş ile birlikte CHP’den ayrılan Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç da peş peşe yaptıkları yazılı açıklamalarla yeni dönemdeki duruşlarını ortaya koydu.

Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mansur Yavaş Başkanımızla çıktığımız bu yolda, bana güvenen ve destek veren hemşehrilerime verdiğim sözlerin arkasındayım” ifadelerini kullandı.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay da “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ile birlikte yol yürümeye ve hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğim” diyerek Yavaş ile birlikte hareket edeceğini açıkladı.

İstifacılar Mansur Yavaş’ı bekliyor! CHP’den kopan başkanların yol haritası belli oldu
Başlık Resmiİstifacılar Mansur Yavaş’ı bekliyor! CHP’den kopan başkanların yol haritası belli oldu

“YOLUMUZA MANSUR YAVAŞ İLE DEVAM EDECEĞİZ”

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da CHP'den istifa ettiğini duyurduğu açıklamasında, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın da açıklamasında açıkça dile getirdiği hususlar ve işaret ettiği sebepler doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyaseten yolumuza ve hizmetlerimize Sayın Mansur Yavaş ile birlikte bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyunun takdirine sunuyorum” dedi.

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ise Yavaş ile birlikte çıktıkları yolda devam edeceklerini belirterek, “Kendisiyle çıktığımız bu yolda, Mansur Başkanımızın yanında yürümeye devam edeceğim” diye konuştu.



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