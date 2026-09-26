Türkiye-Fransa maçında şaşırtan detay: Eski futbolcu, güvenlik görevlisi oldu

Geçmişte İstanbulspor ve Kocaelispor gibi köklü kulüplerde forma giyen eski futbolcu Barış Civelek'in, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'yı konuk ettiği maçta güvenlik görevlisi olarak saha kenarında yer aldığı ortaya çıktı.

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A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Geçmişte Kocaelispor forması giyen Barış Civelek, Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede bu kez farklı bir görevle sahada yer aldı.

YILLARCA KOCAELİSPOR'DA OYNADI

Kocaeli doğumlu olan Barış Civelek, futbol kariyerine Kocaelispor altyapısında başladı ve uzun yıllar boyunca yeşil-siyahlı formayı giydi. Civelek, Kocaelispor'un zor dönemlerinde de takımda yer alarak kente futbolcu olarak hizmet verdi.

BU KEZ SAHA KENARINDA GÖREV ALDI

Sözcü'de yer alan habere göre; geçmişte sahada ter döken Civelek, Türkiye'nin Fransa'yı ağırladığı maçta ise saha kenarında güvenlik görevlisi olarak görev yaptı. Eski futbolcunun bu kez güvenlik görevlisi olarak sahada bulunması, karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.

Barış Civelek

DEPREMDE ENKAZDAN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

Kocaelispor, İstanbulspor ve Derincespor'da profesyonel olarak forma giyip 2023 yılında Bölgesel Amatör Lig 2'nci Grup ekibi Kahramanmaraş İstiklalspor’da görev yapan Barış Civelek, 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.7'lik deprem felaketine kaldığı kulübün tesis olarak kullandığı yurt binasında yakalanmıştı. Kendi imkanlarıyla yıkılan enkazdan çıkıp başında ve vücudunun farklı yerlerinde yaralar meydana gelen Civelek, karayoluyla memleketi İzmit'e götürülmüştü.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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