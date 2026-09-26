Almanya'da akıl almaz hırsızlık: Demiryolu kablolarını söküp tren seferlerini felç ettiler, milyonlarca yolcu mağdur oldu!

Almanya'da kablo hırsızları demir yolu ulaşımını felç etti. Gelsenkirchen'de rayların yanındaki kabloların birçok noktadan kesilip sökülmesiyle sinyal sistemleri devre dışı kaldı, trenler durdu. Kaos uzun mesafe hatlarına da sıçrarken Dortmund-Münih ve Hamburg-Basel dahil çok sayıda sefer aksadı.

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Almanya'nın batısındaki Gelsenkirchen'de akılalmaz bir hırsızlık olayı yaşandı.

Hırsızlar, demir yolu hattındaki kabloları birçok noktadan keserek söktü. Sinyal ve kontrol sistemlerinin devre dışı kalmasıyla tren trafiği dururken çok sayıda sefer iptal edildi veya farklı güzergahlara yönlendirildi. Üstelik kablo hırsızlığının etkisi uzun mesafe hatlarına da sıçradı.

Almanyada akıl almaz hırsızlık: Demiryolu kablolarını söküp tren seferlerini felç ettiler, milyonlarca yolcu mağdur oldu!

SİSTEMLER DEVRE DIŞI KALDI

Gelsenkirchen polisi, şüpheli kablo hırsızlığıyla ilgili soruşturma başlattı.

İlk incelemelerde demir yolu hattındaki kabloların birden fazla noktada kesilip söküldüğü belirlendi. Hasar nedeniyle tren trafiğinin güvenli şekilde yürütülmesini sağlayan sinyalizasyon ve kontrol sistemleri devre dışı kaldı.

Polis sözcüsü, faillerin kabloları sökerken oldukça kaba yöntemler kullandığına dikkat çekerken ekiplerin olaydan sabah saat 04.55 sıralarında haberdar edildiğini açıkladı.

Almanyada akıl almaz hırsızlık: Demiryolu kablolarını söküp tren seferlerini felç ettiler, milyonlarca yolcu mağdur oldu!

UZUN MESAFE SEFERLERİ DE ETKİLENDİ

Kablo hırsızlığının etkisi Gelsenkirchen çevresiyle sınırlı kalmadı. Deutsche Bahn, çok sayıda bölgesel trenin iptal edildiğini veya farklı güzergahlara yönlendirildiğini duyurdu.

Aksaklıklardan Dortmund-Münih, Hamburg-Basel ve Kuzey Almanya'dan Köln'e uzanan uzun mesafe bağlantıları da etkilendi.

Dortmund ile Düsseldorf arasındaki RE1 trenleri Essen üzerinden yönlendirilirken RE2 seferlerinin Wanne-Eickel'de başlayıp sona erdiği tespit edildi.

Bazı hatlarda trenlerin güzergahları değiştirilirken bazı bölgelerde yolcular için alternatif otobüs seferleri devreye alındı.

ONARIMIN NE ZAMAN BİTECEĞİ BELLİ DEĞİL

Demir yolu bilgi portalı zuginfo.nrw, hasarın giderilmesi için başlatılan çalışmaların ne kadar süreceğinin henüz öngörülemediğini kaydetti.

Yolcular, seferlerde yeni iptal ve güzergah değişikliklerinin yaşanabileceği konusunda uyarılırken kabloları kesip söken kişilerin belirlenmesi için polis soruşturması sürüyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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