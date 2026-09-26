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Fon soruşturmasında inceleme genişledi! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi

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Fon soruşturmasında inceleme genişledi! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
Başlık ResmiFon soruşturmasında inceleme genişledi! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürüttüğü fon soruşturmasında, 7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması için Merkezi Kayıt Kuruluşuna müzekkere yazdı. Başsavcılık, fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazlı alım-satım verilerinin yanı sıra özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026’da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ivedilikle gönderilmesini istedi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2026/149004 sayılı fon soruşturmasında yeni bir inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Başsavcılık, 22 Eylül 2026 tarihli yazıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden soruşturma kapsamındaki fonlara ilişkin ayrıntılı yatırımcı ve işlem kayıtlarını istedi.

Fon soruşturmasında inceleme genişledi! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
Başlık ResmiFon soruşturmasında inceleme genişledi! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi

7 ŞİRKETE AİT FONLAR İNCELEMEDE

Savcılık yazısında; Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ile Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi talep edildi.

Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Fon soruşturmasında inceleme genişledi! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
Başlık ResmiFon soruşturmasında inceleme genişledi! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi

KURULUŞLARINDAN TASFİYE TARİHİNE KADAR TÜM YATIRIMCI HAREKETLERİ İSTENDİ

Başsavcılık, MKK’dan söz konusu fonlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan tasfiye kararlarının tarihine kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı hareketlerin tespit edilmesini istedi.

Bu kapsamda yatırımcıların fonlardaki alım-satım işlemlerinin TL karşılıkları, mevcut hesaplardaki katılma payı değerleri, pay oranları ve benzeri nitelikteki kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

Böylece soruşturma kapsamında fonlardaki yatırımcı hareketlerinin dönemsel olarak ortaya çıkarılması ve para trafiğinin ayrıntılı biçimde incelenmesi hedefleniyor.

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Savcılığın müzekkeresinde dikkat çeken bir diğer talep ise Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ilişkin oldu.

Başsavcılık, söz konusu üç aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcılara ilişkin adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrıca tespit edilerek ivedilikle gönderilmesini istedi.

Bu kayıtlarla, tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlardan gerçekleşen çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı soruşturma dosyasında incelenecek.

MKK KAYITLARI DOSYAYA GİRECEK

Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca gönderilen müzekkere kapsamında MKK tarafından gönderilecek verilerin, soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

Başsavcılığın özellikle tasfiye öncesindeki son üç aylık döneme ilişkin ayrıca veri istemesi, soruşturmanın bundan sonraki aşamasında fonlardan çıkış yapan yatırımcılar ile çıkışların tutar ve zamanlamasının ayrıntılı şekilde inceleneceğini gösteriyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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