Macaristan Başbakanı'nın Roma turu olay oldu! Sokak ortasında böyle dans etti

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, son günlerde siyasetten çok kameraların yakaladığı sıra dışı anlarla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı festivalde yüzüne içecek fırlatılan Magyar, bu kez Vatikan ziyaretinin ardından Roma sokaklarında ortaya çıktı. İtalyan müziğinin ritmine kendini kaptıran Macar lider, yoldan geçenlerle birlikte dans etti.

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Macaristan Başbakanı Peter Magyar'ın yoğun diplomasi trafiğine verdiği kısa mola sosyal medyanın gündemine oturdu.

Vatikan'da Papa XIV. Leo ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Roma'nın merkezinde yürüyüşe çıkan Magyar, sokakta çalan müziğe kayıtsız kalamadı.

ROMA'NIN ORTASINDA DANS ETTİ

İtalyan müzik grubu Ricchi e Poveri'nin ünlü “Sarà perché ti amo” şarkısının çalmasıyla Magyar, çevresindeki kişilerle birlikte dans etmeye başladı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Macar Başbakan'ın Roma sokaklarında müziğe eşlik ettiği ve yoldan geçenlerle birkaç dans figürü yaptığı görüldü.

Magyar da Roma ziyaretinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, “Roma ölümsüzdür” notunu düştü.

Macaristan Başbakanının Roma turu olay oldu! Sokak ortasında dans etti

BİR HAFTA ÖNCE YÜZÜNE İÇECEK FIRLATILMIŞTI

Macar Başbakan, 20 Eylül'de Szekszard kentindeki hasat festivaline katıldığı sırada kalabalığın içerisindeki bir kişinin saldırısına uğramıştı. Magyar'ın yüzüne içecek fırlatan kişiye güvenlik görevlileri müdahale etmişti.

Macaristan Başbakanının Roma turu olay oldu! Sokak ortasında dans etti

Magyar olayın ardından saldırganı eski Başbakan Viktor Orban'a göndermede bulunarak “başarısız bir Orban savaşçısı” diye nitelendirmişti.

Macaristan Başbakanının Roma turu olay oldu! Sokak ortasında dans etti

İSTANBUL'DA DA “TURİST” OLMUŞTU

Temmuz ayında NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen Macar Başbakan, Ankara'daki temasları öncesinde İstanbul'u gezmişti.

Sultanahmet Camii ve Yedikule Hisarı'nı ziyaret eden Magyar, İstanbul turundan kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Yedikule ziyaretinde kendisine Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etmişti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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