Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli dizaynla Türk tersanelerinde ilk kez inşa edilen emici özellikli tarama gemisi UAB MAVİ VATAN’ın suya indirildiğini bildirdi. Uraloğlu, 10 Nisan 2025 tarihinde ilk blok kaynağı yapılan geminin birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alınacağını açıkladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli tasarımla Türk tersanelerinde ilk defa inşa edilen emici özellikli tarama gemisi UAB MAVİ VATAN’ın suya indirildiğini duyurdu.

İlk yerli ve milli tarama gemisi suya indirildi

Bakan Uraloğlu, UAB MAVİ VATAN’ın inşa süreci ile alakalı yaptığı açıklamada, “10 Nisan 2025 tarihinde ilk blok kaynağını yaptığımız yeni tip emici deniz dibi tarama gemimiz UAB MAVİ VATAN’ı suya indirdik. Yerli dizaynımızla Türk tersanelerinde ilk kez emici özellikli tarama gemisi inşa ettik.” dedi.

"85 METRE BOYA, 20 METRE TARAMA DERİNLİĞİNE SAHİP"

UAB MAVİ VATAN’ın teknik özellikleri ile ilgili bilgi veren Uraloğlu, “Gemimiz 85 metre boya, 20 metre tarama derinliğine ve 2 bin metreküp kapasiteye sahip. Özellikle körfezlerimizdeki tarama ve temizlik çalışmalarını Bakanlığımıza ait kendi millî gemimizle gerçekleştirebileceğiz.” ifadelerini kullandı.

İlk yerli ve milli tarama gemisi suya indirildi

Geminin tam otomasyon özelliğine işaret eden Uraloğlu, “UAB MAVİ VATAN, tam otomasyon özelliği sayesinde seyir halindeyken de tarama yapabilecek. Gemimizi birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alacağız.” açıklamasını yaptı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala