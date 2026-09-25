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Seri üretim yıl sonunda başlıyor, 225 kilometre hız yapacak! Bakan Uraloğlu açıkladı

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Seri üretim yıl sonunda başlıyor, 225 kilometre hız yapacak! Bakan Uraloğlu açıkladı
Başlık ResmiSeri üretim yıl sonunda başlıyor, 225 kilometre hız yapacak! Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 225 kilometre hızla gidecek milli elektrikli trenin seri üretimine yıl sonu itibarıyla başlanacağını açıkladı. Uraloğlu, trenlerin ilerleyen dönemde seyahatlerde kullanılacağını söyledi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Isparta'da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Başdeğirmen, kentte yürütülen ulaşım projeleri ve planlanan çalışmalar hakkında Uraloğlu'na brifing verdi.

Ziyaretin ardından ulaştırma sektörü temsilcileriyle düzenlenen yemekli toplantıya katılan Uraloğlu, burada ulaştırma alanında hayata geçirilen projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"AVRUPA'DA 6'NCI, DÜNYADA 8'İNCİ"

Önceki yıllarda sadece 7 ilin birbirine bölünmüş yollarla bağlı olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Bugün hamdolsun 30 bin kilometreyi geçtik ve 77 ilimiz birbirine bölünmüş yollarla bağlı. Yine demir yollarına baktığımızda ülkemizi Avrupa'da altıncı, dünyada sekizinci hızlı demir yolu taşımacılığıyla buluşturduk ve bu noktada da halen 5 bin kilometreye yakın bir demir yolunda çalışmamız devam ediyor" dedi.

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"RÜZGARDAN BURAYA İNİLMEZ DENİLİYORDU"

Bakan Uraloğlu, havacılıkta 26 havalimanından 58 havalimanına çıkıldığını belirtti.

Uraloğlu, "Dünyada 133 ülkede 356 noktaya uçabilen bir Türkiye var. İstanbul Havalimanı değerli kardeşlerim. Hatırlayın 2010'lu yıllarda yapılmasın diye eylemlerin yapıldığı İstanbul Havalimanı. Rüzgardan buraya inilmez denilen havalimanı 340 noktaya uçuyor değerli kardeşlerim. Bakın 340 noktaya uçan ve günlük bin 700, bin 800 seferle beraber Avrupa'da birincilikleri artık kimseye kaptırmayan bir havalimanı var orada" ifadelerini kullandı.

SERİ ÜRETİM SENE SONU BAŞLIYOR

"Gökyüzünde KAAN'ımız var HÜRKUŞ'umuz, ATAK'ımız var" diyen Bakan Uraloğlu, "Karada da onlar neyse 225 kilometre saatle giden, milli elektrikli trenimiz var. Bunların hepsini bir gayret sonucunda ortaya koyduk. O trenimizin seri üretimine biz bu sene sonu itibariyle başlamış olacağız. Onları da artık seyahatlerimizde görmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

Seri üretim yıl sonunda başlıyor, 225 kilometre hız yapacak! Bakan Uraloğlu açıkladı
Başlık ResmiSeri üretim yıl sonunda başlıyor, 225 kilometre hız yapacak! Bakan Uraloğlu açıkladı

"PROJESİNİ BİTİRDİK, ONAYLADIK"

Isparta'ya şimdiye kadar Ulaştırma Bakanlığı olarak 32 milyarın üzerinde yatırım yapıldığı konusuna değinen Bakan Uraloğlu, "Şehir içerisinde hizmet eden hastane kavşağı halihazırda tabii birçok yol orada gelip kesişti. Hastanenin yoğunluğu da ona binince oranın artık bir köprülü kavşak ya da farklı seviyeli kavşak dediğimiz kavşakla yapılması gerekiyordu. Ben Mart ayında geldiğimde onu yerinde de incelemiştim arkadaşlarımızı çalıştırdık. Yapılabilirliğini ortaya koyduk. Projesini bitirdik, onayladık. Yatırım programını aldık. İnşallah onun da yıl sonu gelmeden ihalesini yapıyoruz. O da hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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